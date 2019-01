Handball-Landesliga Überraschendes Debüt von Wittlinger

Steinheim / Markus Gröner

Steinheim schlägt Bettringen 31:27 und präsentiert seinen Rückkehrer.

Verwundert verfolgten die Steinheimer Fans die Aufwärmphase der TV-Handballer, denn das Trikot mit der Nummer 11 war bis dato nicht vergeben. Kurz vor Spielbeginn war es dann klar: Anders als angekündigt kehrte David Wittlinger (bisher VfL Pfullingen) bereits zum Jahreswechsel zurück zu seinen handballerischen Wurzeln. Fortan wird er wieder im Steinheimer Trikot auf Torejagd gehen.

Zum 31:27-Sieg gegen Bettringen trug der „verlorene Sohn“ gleich wieder neun Treffer bei und war damit maßgeblich daran beteiligt, dass sich die Steinheimer in der Tabelle auf Platz drei verbesserten.

Die Spielgemeinschaft nahe der Stauferstadt Gmünd schloss den ersten Angriff erfolgreich ab. Doch es sollte die einzige Führung im Spiel bleiben. Nach drei Minuten ging die Kieser-Sieben in Führung und gab diese bis zum Schlusspfiff nicht mehr aus der Hand.

Bettringen stellte allerdings schnell von Abwehr auf Angriff um und kam so immer wieder zu Gegentreffern. Dank Rau und Klaus Nissle gelang den Steinheimern dennoch eine 5:2-Führung. Bereits in der Anfangsphase musste die Partie durch die Unparteiischen oft unterbrochen werden, um die ruppige Gangart der Gäste zu unterbinden. Nach dem 8:5 wurde ein offensichtlicher Schlag auf die Brust von Max Rau „nur“ mit einer gelben Karte geahndet. Davon unbeeindruckt legten die TVler mit dem 9:5 und 10:7 nach.

Dauerhaft absetzen konnten sich die Steinheimer allerdings trotz einer 12:8-Führung nach 20 Minuten nicht. Gut drei Minuten vor Ende des ersten Durchgangs gelang den Gästen der 12:11-Anschluss und 45 Sekunden vor der Halbzeitsirene sogar der Ausgleich zum 13:13. Nach dem 14:14 durch den sechsfachen SG-Torschützen Spindler sorgte Baur in letzter Sekunde für die knappe 15:14-Pausenführung.

Maier muss verletzt vom Feld

Nach dem Seitenwechsel geriet Bettringen in doppelter Unterzahl mit 17:20 in Rückstand. Dabei traf Wittlinger kurioserweise mit einem Wurf von der Mittellinie in das vom gegnerischen Torhüter verlassene Gehäuse. Nach knapp 40 Minuten verwandelte Mewitz einen seiner fünf Siebenmeter zum 22:18.

Einen Schock hatten die Gastgeber kurz danach zu verdauen: TV-Keeper Maier musste mit Verdacht auf Bänderriss vom Feld. Fortan hütete Dommer den TV-Kasten und entschärfte gleich den ersten Wurfversuch der SG, später dann noch einen Siebenmeter.

Beim 26:22 wurden die letzten zehn Minuten eingeläutet. Die Gäste kamen auf 26:24 heran, bevor die Hausherren bis zur 56. Minute auf 29:25 davonzogen. Beim 30:25 war noch knapp eine Minute zu spielen, der letzte TVS-Treffer gelang Thomas Nissle, bevor Bettringen nochmals verkürzte. TV Steinheim: Maier, Dommer, Wittlinger (9), Eisele, Fitzke (1), Mewitz (9/5), K. Nissle (1), Bühler, T. Nissle (3), Baur (3), Rau (2), Kolb, Hungerbühler (3), Herbrik