Ringen Über Teamwork zurück in die Erfolgsspur

Über Teamwork zurück in die Erfolgsspur

Herbrechtingen / Alwin Reimer

Der TSV Herbrechtingen gelingt ein wichtiger 17:15 Heimsieg über Dürbheim.

Durch den Heimsieg gegen Dürbheim haben die Ringer der TSV Herbrechtingen ihren Abwärts-Trend in der Tabelle vorerst gestoppt. Teamwork war es, das den TSVlern am Ende einer extrem spannenden Begegnung das notwendige Erfolgserlebnis brachte.

Stefan Pressl (TSV) wusste im vorgezogenen Kampf bis 86 kg greco seine körperlichen Vorteile gegenüber Michael Kalmbach geschickt einzusetzen und erreichte einen 12:3 Punktsieg. Bis 57 kg Freistil ist Muhammed Tasdelen (TSV) eine sichere Bank. Mit Freistil-Action und eingestreuten Würfen brachte er gegen David Meßmer noch vor der Halbzeit einen 18:0-Techniksieg unter Dach und Fach und blieb somit in der Vorrunde unbesiegt. Anschließend startete Sebastian Stängle (TSV) in der Kategorie bis 130 kg greco gegen den gut 25 kg schwereren Manuel Mattes. Stängle hielt sich wacker, rettete mit seinem Kampfgeist noch einen wertvollen Team-Zähler, bevor sein Gegner in der Schlussminute einen 0:13-Punktsieg erreichte.

Verletzungspech bei Vranceanu

Bis 61 kg greco agierte Alexandru Petcu (TSV) stilartfremd gegen Tobias Kaip, hatte durch körperliche Defizite oftmals Schwierigkeiten. Nach einem 0:3-Rückstand machte er durch eine gefasste Griffhaltung eine 10:3-Führung und holte in der 4. Min mit einem ansatzlosen Hüftschwung den Schultersieg. Bis 98 kg Freistil traf Christoph Krämer (TSV) auf Valentin Zepf, der die Griffansätze des TSVlers geschickt auspendelte und auf den letzten Drücker den 1:9-Punktsieg einfuhr, der den Dreier bedeutete. Einen Spitzenkampf bis 66 kg Freistil lieferten sich Mihai Vranceanu (TSV) und der moldawische Topringer Stefan Dobri bis in die 3. Min, in der sich der TSVler beim Stand von 2:4 verletzte und aufgeben musste.

Der Schlüsselkampf war die Begegnung bis 71 kg greco zwischen Eduard Kruse (TSV) und Pascal Mattes. Im ersten Abschnitt war Kruse mit zwei konsequenten Aktionen zum 5:1 tonangebend, doch gegen Ende verließen ihn die Kräfte. Dennoch holte er einen 7:4-Punktsieg, was einen Zwischenstand von 13:10 bedeutete.

Dann gab Markus Waldenmayer (TSV) bis 80 kg Freistil sein Saison-Debüt gegen Sebastian Zepf. Beim Stand von 6:8 musste der TSVler abreißen lassen, sodass der Gegner seinen Punktsieg zum 6:13 ausbaute. Zum Gesamterfolg führte die TSV schließlich David Dobre bis 75 kg Freistil gegen Mathias Zepf. Er tastete den Gegner ab, um mit einem ansatzlosen Griff einen rasch aufeinander folgenden Aktionsfluss im Bodenkampf in Gang zu setzen. Noch im ersten Abschnitt holte der TSV-Rumäne den 15:0-Techniksieg. Zuletzt gab Andreas Eng (TSV) bis 75 kg greco stilartfremd sein Bestes, unterlag Dominik Mattes aber mit 2:15 Punkten.