In der heimischen Bibrishalle gab es für die Herbrechtingerinnen fünf Siege in fünf Spielen.

Die U-17-Volleballerinnen der TSV Herbrechtingen gewannen in der heimischen Bibrishalle die württembergische Meisterschaft. Die TSVlerinnen starteten in ihrer Vorrundengruppe mit jeweils drei Zwei-Satzsiegen gegen Betra (25:5, 25:9), Horgenzell (25:9, 25:12) und Höpfigheim (25:17, 25:11). In der anderen Vorrundengruppe setzte sich der TSV Burladingen ebenfalls souverän durch. Auch in den Halbfinals dominierten die beiden Favoriten.

Die Herbrechtinger Mädels setzten sich gegen Laupheim mit 25:15 und 25:11 klar durch. Burladingen gewann gegen Höpfigheim mit 25:21 und 25:17.

Vor dem Finale schwor die Herbrechtinger Kapitänin Tamara Wiedenmann ihre Mitspielerinnen nochmals ein: „Dieses Jahr holen wir den Titel zu uns nach Hause!“ Das Finalspiel gestaltete sich dabei schwieriger als gedacht. Das Trainergespann Birgit Thumm und Kurt Weller musste beim Rückstand von 12:16 im ersten Satz eine taktische Auszeit nehmen.

Durch unbändigen Kampfgeist und Siegeswillen kehrten die Gastgeberinnen zu ihrer Leistung zurück und bauten die Führung bis zum 19:16 aus. Am Ende des ersten Satzes stand es 25:19. Wiederum ausgeglichen verlief der anschließende zweite Satz. Nach engen Zwischenständen zeigten sich die Herbrechtingerinnen mit 26:24 als verdienter und glücklicher württembergischer Meister.

2018 wurde das Team um Elli Schneider, Tamara Wiedenmann, Anna Depner, Nina Frisch, Annika Gerteisz, Franziska Rochau, Maleah Kolb und Sina Reinle bereits Vizemeister der U 15, nun folgte die Krönung.