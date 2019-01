Handball-Landesliga TV Steinheim: Platz drei ist greifbar nah

Handball-Landesliga / Patrick Vetter

Der TV Steinheim empfängt am Samstag Tabellennachbar SG Bettringen.

Mit dem Duell gegen den punktgleichen Tabellennachbarn SG Bettringen beenden die Landesliga-Handballer des TV Steinheim am Samstag die Winterpause (20 Uhr, Wentalhalle). Mit einem Heimsieg würden die viertplatzierten Steinheimer nicht nur ihre Gäste in der Tabelle überholen, sondern sich auch in eine gute Verfolgerposition hinter dem Führungsduo bringen. Der TV Altenstadt und der TV Reichenbach haben momentan auf den ersten beiden Plätzen jeweils fünf Punkte Vorsprung.

„Das Spiel gegen Bettringen hat einen hohen Stellenwert für uns“, sagt TVS-Trainer Sebastian Kieser, denn seine Mannschaft erinnere sich noch gut an das Hinspiel bei den Gmünder Vorstädtern. Damals verloren die Steinheimer mit 25:28. „Wir haben uns da wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Wir haben die Bettringer, glaube ich, unterschätzt und dann auch verdient verloren“, resümiert Kieser.

Alle wieder einsatzbereit

Auf das Rückspiel seien die Steinheimer jetzt aber gut vorbereitet. Der komplette Kader sei am Wochenende wieder einsatzbereit. „Es wird besser laufen. In den Köpfen sieht es jetzt anders aus“, verspricht der Trainer. Das vorrangige Ziel sei es zunächst, vor die Bettringer auf den dritten Tabellenplatz zu rücken.

Kieser ist überzeugt, dass seine Mannschaft jetzt gut aus der Winterpause kommen wird. „Wir hatten viel Zeit und haben die für eine längere Regenerationsphase genutzt. So konnte alles mal ordentlich auskuriert werden“, sagt der Trainer.

Schon unmittelbar vor der Winterpause hatten die Steinheimer mit einem klaren Sieg ihre Ambitionen nochmals unterstrichen. Das letzte Spiel im vergangenen Jahr gewannen sie gegen den TSB Ravensburg mit zehn Toren Abstand (21:31). Den hohen Sieg verdankten sie unter anderem einer guten Torwartleistung, aber Kieser war mit der Leistung des ganzen Teams zufrieden.

Dass sich der TV Steinheim im weiteren Saisonverlauf auf den oberen Tabellenplätzen halten kann, hält Kieser für realistisch. Ein Aufstieg in die Württembergliga sei aber unwahrscheinlich. Nur einer steige aus der Landesliga auf, und der Abstand zum ersten Platz sei dann doch zu hoch.

Falls es aber doch noch klappen sollte, wäre sich der Trainer gleichwohl sicher, dass das Team zurechtkommen würde. „Man wächst an seinen Aufgaben und wir haben das Potenzial, uns weiterzuentwickeln“, sagt er.