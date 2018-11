Kirchheim TV Steinheim: Auch ohne Harz die Punkte geholt

Kirchheim / HZ

Der TV Steinheim behält beim heimstarken VfL Kirchheim mit 32:30 die Oberhand.

Nach 60 intensiven und kräfteraubenden Spielminuten hatte Handball-Landesligist TV Steinheim sein Auswärtsspiel beim VfL Kirchheim verdient mit 32:20 gewonnen.

Die Vorzeichen waren eher schlecht. Die Steinheimer hatten noch die deprimierende Niederlage gegen Altenstadt in den Köpfen, zudem besteht in der Kirchheimer Walter-Jacob-Halle Harzverbot. Nicht zuletzt deshalb konnte dort seit zwei Jahren keine Gastmannschaft mehr gewinnen.

Die Handballer vom Albuch hatten sich vorgenommen, über eine gut stehende 5:1-Abwehr die Angriffe des Gegners zu unterbinden und über schnelle Angriffe zum Erfolg zu kommen. Diese Vorgaben wurden in der ersten Halbzeit gut umgesetzt. Der TV ließ sich nicht abschütteln und ging in der siebten Minute erstmals in Führung (3:4).

Bis zur 17. Minute verlief die Partie ausgeglichen (11:11). Danach konnten sich die Steinheimer einen kleinen Vorsprung herausarbeiten, doch die Gastgeber ließen nicht zu, dass sich der Rückstand auf mehr als drei Tore vergrößerte. Mit einem Pausen-Zwischenstand von 15:18 ging es in die Kabinen.

Trainer Sebastian Kieser wies nochmals auf die Stärken der Gegner hin. Seine Schützlinge konnten aber weder in der Abwehr noch im Angriff zulegen, gestatteten vielmehr dem Gegner einige sehr einfache Abschlüsse, die dieser auch prompt nutzte.

TV agiert oft zu überhastet

Im Angriff agierten die Gäste in dieser Phase oft überhastet, und so dauerte es nicht lange, bis der Vorsprung dahin war. Nach knapp 35 Minuten waren die Steinheimer sogar mit zwei Toren in Rückstand geraten. Trainer Kieser sah sich gezwungen, seine zweite Auszeit zu nehmen. Diese fruchtete relativ schnell. Der Rückstand konnte aufgeholt werden, und nach 46 Minuten lagen die TV-Handballer mit 25:27 in Front. Kirchheim ließ sich aber auch weiterhin nicht abschütteln. Nun wurden die Torhüter auf beiden Seiten immer mehr zum entscheidenden Faktor.

Steinheims Steffen Maier bewahrte sein Team in den letzten zehn Minuten mehrfach vor Flurschaden, und so gelang es den Steinheimern sogar in Unterzahl, den Vorsprung auf vier Tore zu erhöhen (27:31).

Hätte man die Chancen in der Schlussphase noch besser genutzt, wäre das Spiel deutlich früher entschieden gewesen. So aber musste der TV bis zur letzten Spielminute zittern. Für die Jungs von Trainer Sebastian Kieser war es ein ganz wichtiger Auswärtserfolg. Nächstes Wochenende ist der TV Steinheim spielfrei, für die angeschlagenen Spieler eine gute Gelegenheit, ihre Blessuren auszukurieren. Steinheim: Maier, Dommer; Hungerbühler (5), Eisele, Fitzke (4), Mewitz (6), Herbrik, K. Nißle (1), Bühler, Kolb, T. Nißle (4), Weiß (1), Rau (9/2), Baur (2)