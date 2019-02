Handball-Landesliga TV Steinheim verliert Verfolgerduell gegen Reichenbach

Steinheim / Thomas Grüninger

Der TV Steinheim verliert das Verfolgerduell gegen den TV Reichenbach mit 28:33 und kann sich Platz eins wohl abschminken.

Das war's dann wohl mit den Aufstiegshoffungen des TV Steinheim . Im Verfolgerduell des Tabellendritten gegen den zweitplatzierten TV Reichenbach stand nach enttäuschender zweiter Halbzeit eine 28:33-Niederlage für die Albuch-Handballer zu Buche. Damit endete für den TVS zugleich eine imponierende Serie mit sechs Siegen in Folge, die Hoffnungen geweckt hatte, Spitzenreiter TV Altenstadt noch abfangen zu können.

Da Altenstadt am Samstag bei Schlusslicht Ravensburg mit 25:23 gewann, vergrößerte sich für den TV Steinheim der Rückstand auf sieben Punkte. In dieser Saison steigt nur der Meister in die Württembergliga auf, es gibt keine Aufstiegs-Relegationsspiele.

Verdiente Niederlage

„Wir haben verdient verloren. In der zweiten Halbzeit war unsere Chancenauswertung katastrophal und wir hatten in der Abwehr keinen Zugriff auf den Gegner mehr“, redete Trainer Sebastian Kieser nicht um den heißen Brei herum. Lange begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe, nach der Pause verloren die Steinheimer allerdings zunehmend den Faden und bekamen vor allem den überragenden Reichenbacher Rückraum-Schützen Timo Häußermann nicht in den Griff, der seine Mannschaft mit zehn Treffern zum Auswärtssieg führte.

Gleich warmgeschossen wurde Steinheims Torhüter Paul Dommer, der schon in der ersten Minute mit zwei starken Paraden einen Rückstand verhinderte. Per Siebenmeter gingen die Gäste dennoch in Führung, während es auf der Gegenseite Maximilian Rau versäumte, per Strafwurf zu egalisieren. Nach einem 0:2-Rückstand sorgten dann aber Daniel Hungerbühler vom Kreis und Janik Eisele per Tempogegenstoß für den Ausgleich.

Keine Möglichkeit, davonzuziehen

Den Steinheimern gelang es allerdings nicht, davonzuziehen. Auch Tobias Mewitz scheiterte von der Siebenmeterlinie und in doppelter Unterzahl ging Reichenbach wieder in Führung (5:4). Nach einer Viertelstunde kam David Wittlinger in die Partie und führte sich gleich mit einem Treffer ein. Ein Tempogegenstoß, den Hungerbühler erfolgreich abschloss, sorgte nach 16 Minuten für die erste Führung der Gastgeber (8:7).

Michael Schuler, der für den verletzten Steffen Maier derzeit ein Kurzzeit-Comeback als Torhüter gibt, führte sich mit einem gehaltenen Siebenmeter ein, und als Tim Baur für den ersten Zwei-Tore-Vorsprung sorgte (12:10), schienen die Weichen richtig gestellt. Doch zur Pause stand's 14:14.

In Durchgang zwei sollte dann der TVS nur noch einmal in Führung gehen, als Wittlinger per Siebenmeter zum 15:14 traf. Bei den Steinheimern riss nun vor allem im Angriff zunehmend der Faden. Zu häufig wurde der Weg über die Mitte gesucht, zu selten klappten die Anspiele am Kreis. Nur über Außen (Hungerbühler) blieben die Steinheimer gefährlich.

Nach dem 20:20 durch Rau geriet der TV mit vier Toren ins Hintertreffen (20:24), konnte beim 26:26 zwar nochmals ausgleichen, blieb aber in der Schlussphase ohne Durchschlagskraft. Am Ende lag die Steinheimer Torausbeute erstmals seit sechs Spielen wieder unter der 30er Marke.

„Unser Ziel war es, an Reichenbach heranzukommen und Druck auf die Konkurrenz aufzubauen“, hakte Trainer Kieser das Titelrennen endgültig ab. Jetzt gehe es darum, den dritten Tabellenplatz zu halten. TVS: Dommer, Schuler; Weiß (1), Eisele (1), Fitzke, Mewitz (3), Klaus Nissle (1), Bühler (1), Wittlinger (8/2), Thomas Nissle, Baur (2), Rau (1), Kolb (3), Hungerbühler (7)