Die Handballer gastierten am Samstag bei der SG Lauterstein II.

Am dritten Platz wird sich für die Handballer des TV Steinheim in der bald zu Ende gehenden Landesligasaison aller Voraussicht nach nichts mehr ändern, dennoch will das Team von Trainer Sebastian Kieser in den letzten drei Partien nochmals Gas geben und die letzten drei Spiele gewinnen – beginnend am Samstag bei der SG Lauterstein II

Die Partie in der Kreuzberghalle beginnt schon um 17.30 Uhr, da anschließend noch die erste Mannschaft der SG in der Württembergliga gegen Unterensingen spielt. Dies dürfte auch dazu führen, dass Lauterstein II am Samstag nicht viel Verstärkung bekommt und die Chancen der Steinheimer gegen den Tabellenzehnten ganz gut stehen. Im Hinspiel tat sich der TV beim 34:30-Sieg allerdings lange Zeit schwer. „Diesmal wollen wir unser Konzept besser umsetzen, vor allem in der Abwehr“, sagt Kieser, der die weiteren Spiele auch dazu nutzen will, taktische Änderungen zu testen. Etwas fraglich ist noch der Einsatz von Tobias Mewitz, der leicht angeschlagen ist. Dafür ist Torwart Steffen Maier wieder ins Training eingestiegen und wird am Samstag zumindest auf der Bank sitzen.