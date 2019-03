Steinheim holt Steffen Stängle von der SHB und Dominik Anlauf aus Hofen.

Um Platz drei zu halten, will Handball-Landesligist TV Steinheim am Samstag (20 Uhr, Wentalhalle) gegen den auswärtsschwachen VfL Kirchheim einen Heimsieg landen. Sechs Spieltage vor Saisonende sind unterdessen die personellen Planungen für die neue Saison am Albuch schon abgeschlossen.

Die Steinheimer verstärken sich mit Torhüter Steffen Stängle von Württembergliga-Schlusslicht SG Herbrechtingen/Bolheim und mit dem Linkshänder Dominik Anlauf vom Bezirksliga-Spitzenreiter SG Hofen/Hüttlingen. Auf Seiten der Abgänge steht nur Paul Dommer, der aus beruflichen Gründen kürzertreten muss. Damit wird es beim TVS mit Steffen Stängle und Steffen Maier ein Torhüterduo geben, das auch schon eine Saison bei der SHB zusammenspielte.

Trainer Sebastian Kieser wird für 2019/20 auf einen 15-Mann-Kader zurückgreifen können. Da auch alle Leistungsträger bleiben, dürften die Steinheimer auf jeden Fall ein Aufstiegskandidat sein. Aufgrund einer Liga-Reform ist momentan allerdings noch nicht klar, ob es in der nächsten Spielzeit einen oder zwei Aufsteiger geben wird.

In der aktuellen Saison geht's dagegen laut Kieser nur noch darum, den dritten Tabellenplatz zu halten. Morgen gegen den VfL Kirchheim sollten die Handballer vom Albuch dazu auf jeden Fall einen Sieg einfahren. Auswärts hat der Aufsteiger von der Teck bislang alle Spiele verloren – bis auf die Partie in Ravensburg. Dagegen gab's zu Hause nur Heimsiege – bis auf die Partie gegen Steinheim (30:32).

Für diese kuriose Bilanz gibt's vor allem einen Grund. In der Kirchheimer Halle gilt ein Harzverbot, was den Auswärtsteams regelmäßig zu schaffen macht.

Kieser spricht in diesem Zusammenhang von einer „Wettbewerbsverzerrung“. Schließlich sei Kirchheim seit drei Jahren zu Hause fast ungeschlagen. „Es wäre interessant, zu sehen, wo die Mannschaft ohne Harzverbot stehen würde“, sagt der Trainer.

Da es in der Wentalhalle wiederum kein Harzverbort gibt, stellt sich dieses Problem für die Steinheimer am Samstag zum Glück nicht. Die Voraussetzungen für den angepeilten Steinheimer Heimsieg sind deshalb gut, zumal auch in personeller Hinsicht nur wenige Abstriche zu machen sind. Ausfallen werden nur David Wittlinger, der in zwei Wochen wieder ins Mannschaftstraining einsteigen will, sowie Keeper Steffen Maier (Muskelfaser- und Sehnenanriss). Als zweiter Torhüter soll deshalb einmal mehr Michael Schuler beim TVS aushelfen.