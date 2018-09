Steinheim TV Steinheim geht optimistisch ins erste Heimspiel

Steinheim / Thomas Jentscher

Der TV Steinheim erwartet am Samstag den TSB Ravensburg in der Wentalhalle.

Nach dem noch etwas holprigen, aber letztlich erfolgreichen Start in Söflingen bestreiten die Steinheimer Handballer am Samstag (20 Uhr) ihr erste Heimspiel der neuen Saison. Zu Gast ist der TSB Ravensburg, eine Mannschaft, die eher in der unteren Tabellenhälfte erwartet wird.

Die „Rams“ hielten vergangene Saison gerade so die Liga, verloren zudem ihren besten Werfer an die SG Lauterstein. Steinheims Trainer Sebastian Kieser warnt dennoch: „Ravensburg ist ein sehr unbequemer Gegner.“ Die Oberschwaben versuchen eher, das Tempo niedrig zu halten, spielen im Angriff sehr viel über den Kreis.

Schon in der vergangenen Runde hatten die TVler zu Beginn der Partien Mühe. „Als wir das Tempo angezogen haben, lief es schnell in unsere Richtung. Das muss auch diesmal unser Ziel sein. Wir müssen dem Gegner unser Spiel aufzwingen“, gibt Kieser die Marschroute aus. Dafür stehen ihm bis auf Leon Weiß alle Akteure zur Verfügung. Der Rückraumspieler wird wegen seiner Knöchelverletzung wohl noch einige Wochen pausieren müssen.