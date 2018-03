Steinheim TV Steinheim bezwingt die Gäste aus Feldkirch

Steinheim / Markus Gröner

Der TV Steinheim bezwingt die Gäste aus Feldkirch in einer eher zähen Partie mit 36:29.

Zwar war es kein Leckerbissen für die Zuschauer, doch zählen am Ende die zwei verdienten Punkte beim 36:29-Sieg der Steinheimer Handballer gegen die Blau-Weiß Feldkirch.

Schnell gerieten die Albuchhandballer mit 0:4 und 2:6 ins Hintertreffen, doch nach zehn Minuten hatten Terbeck, Kolb und Mack für den 6:6-Ausgleich gesorgt. Im Anschluss nutzte Mewitz eine Lücke, markierte mit einem unscheinbar wirkenden Wurf den erneuten Gleichstand – 7:7.

Während die Gäste vom Vorarlberg ihre Angriffe ruhig aufbauten, setzten die gastgebende Albuch-Sieben auf Tempohandball. Nach dem „Double“ von Eisele legte Rau zum 10:7-Zwischenstand nach. Doch die Gegner aus Österreich konterten mit Treffern von Franz und Urgestein Hintringer, so stand es nach 20 Minuten wieder 11:11. Torwart Dommer hatte am Samstag nur wenig Glück, seine Frontmänner ließen aber auch zu viele Wurfmöglichkeiten zu, welche die „Austria-Handballer“ für sich nutzen. So blieb das Spiel ausgeglichen, beim Stand von 17:17 in die Katakomben der Wentalhalle.

Der Wiederbeginn verlief für die TVler nach Maß – nach nur 23 Sekunden traf Hungerbühler zum 18:17. Ohnehin war es wieder ein Spiel der Nachwuchstalente: Der starke Kolb, Hungerbühler und Rau trugen sich jeweils mit fünf Treffern in die Torschützenliste ein, gefolgt von Eisele mit vier Toren.

Fortan präsentierten sich die Gastgeber souveräner und setzten sich bis zur 46. Minute auf 28:23 ab. Beim 30:24 durch Mewitz galt es noch gut elf Minuten zu überstehen. Schon immer waren die „Länderspiele“ von einer ordentlichen, aber noch fairen Härte geprägt – so auch dieses Mal. Doch die Gastgeber wollten sich den Sieg nicht mehr nehmen lassen und gewannen schlussendlich deutlich mit 36:29 – entsprechend ließ sich die Mannschaft von Trainer Kieser feiern. Kommendes Wochenende geht es für die TVler auf die weite Reise zum Tabellenführer HC Hohenems.