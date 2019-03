Turnen, 2. Liga Turnerinnen kämpfen sich auf Platz 6 vor

Heidenheim / pm

Beim ersten Wettkampftag war Heidenheim zwischenzeitlich Letzter, kämpfte sich aber noch auf den sechsten von acht Plätzen vor.

Zum Auftakt der 2. Liga ging es für die Turnerinnen des HSB ins hessische Dillenburg. Am Startgerät, dem Stufenbarren, kam Jessica Schiele fehlerfrei durch ihre Übung und erhielt 8,95 Punkte. Die 25-Jährige sprang für Nicole Fritz (Trainingsrückstand) ein.

Trotz eines fehlerfreien Einturnens musste anschließend Lia Nemeth im Wettkampf nach dem Flug vom oberen zum unteren Holm einen Sturz in Kauf nehmen (7,8 Punkte). Keine groben Fehler, aber kleine Unsicherheiten während der Übung, brachten auch Elisa Kuen nicht über die erhoffte 10-Punktewertung (9,5). Die Niederländerin Marit Reijnders, die den HSB bei Wettkämpfen unterstützt, erzielte am ersten Gerät 10,9 Punkte. Mit insgesamt 37,15 Punkten war der HSB Letzter.

Am Schwebebalken turnte Reijnders fehlerfrei mit einem freien Rad, einem Seitsalto, einer akrobatischen Verbindung aus Menicelli und anschließendem Spreizsalto und den geforderten gymnastischen Elementen (11,65).

Ebenso ohne Sturz kam Kuen durch ihre Übung. Allerdings bekam sie ihre akrobatische Verbindung aus freiem Rad und anschließendem freien Überschlag nicht durch und musste einen Stopp zwischen den beiden Elementen machen. Somit fehlten ihr 0,5 Punkte im Ausgangswert (10,45).

Nemeth musste beim freien Rad das Gerät verlassen und erhielt somit einen Abzug von einem Punkt. Am Ende wurde ihre Übung mit 9,55 Punkten bewertet. Gleich drei Stürze in der Übung und somit einen Abzug von drei Punkten hatte Jenna Dirczka in ihrer Übung (7,8). Mit einem Ergebnis von nur 39,45 Punkten am Balken blieb der HSB auch nach dem zweiten Gerät Schlusslicht.

Die Mannschaft von Trainerin Judith Schneider schaffte es aber am Boden den Schalter umzulegen. Hier turnte Dirczka, noch ohne Doppelsalto, eine sehr saubere und schöne Übung und erhielt dafür 11,2 Punkte. Trotz einer kleinen Unsicherheit bei der Landung der Doppelschraube, aber für eine ansonsten fehlerfreie Übung, bekam Lia Nemeth 10,55 Punkte. Kuen bekam für eine elegant vorgetragene Übung 11,85 Punkte.

Reijnders überzeugte mit einer sehr ausdrucksstarken Kür und den geforderten Elementen (12,35). Mit insgesamt 45,95 Punkten am Boden kletterten die HSBlerinnen auf den siebten Platz.

Am abschließenden Sprung legte Elisa Horn mit einem gebückten Tsukahara, sicher in den Stand geturnt, mit 12,2 Punkten gut vor. Nemeth und Kuen zeigten den gleichen Sprung, ebenfalls mit sicherer Landung (12,1 und 12,0).

Reijnders zeigte einen Yurchenko, eine Radwende auf das Sprungbrett, mit rückwärtigem Stütz auf den Sprungtisch und anschließendem Bücksalto und erhielt dafür 12,05 Punkte. Mit einem gelungenen Sprungergebnis von 48,35 Punkten machte der HSB wieder einen Platz gut und belegte mit 170,9 Zählern den sechsten Platz.

Nach der Anspannung nach den ersten beiden Geräten gab es am Ende doch erleichterte und lachende Gesichter auf Seiten des HSB, auch wenn mehr drin gewesen wäre.