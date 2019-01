Sportlerwahl Turnerin Nicole Fritz holte sieben Mal den Titel

Kreis Heidenheim / Nadine Rau

Sowohl bei den Mannschaften als auch bei den Einzelsportlerinnen sind die Turnerinnen des HSB seit Jahren vertreten. Nicole Fritz freut sich darüber, dass ihre Sportart, die „nicht gerade die populärste ist“, in Heidenheim hohes Ansehen genießt.

Frau Fritz, wissen Sie, wie oft Sie die Sportlerwahl schon gewonnen haben?

Ehrlich gesagt nicht (lacht).

Dann lösen wir auf, sieben Mal. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie das hören?

Das ist verrückt und auch jedes Mal total aufregend. Turnen ist ja nicht gerade die populärste Sportart und ich finde es cool, dass das in meiner Heimatstadt so anerkannt ist.

Warum denken Sie, könnte das so sein?

Ich weiß ehrlich gesagt auch das nicht. Wir haben ja nicht unbedingt Fans, wie man es beispielsweise aus dem Fußball kennt, weil wir kaum Wettkämpfe zu Hause bestreiten. Aber besonders in den Jahren, in denen vor der Wahl die HSB-Turngala stattgefunden hat, haben wir auch immer viele Stimmen bekommen. Es könnte auch sein, dass mich die Leute von den Ehrungen mittlerweile ein bisschen kennen und sich im Jahr darauf dann vielleicht denken „Ach, die war ja ganz nett“ und deshalb ein weiteres Mal für mich wählen.

Mit 27 Jahren noch zu turnen, ist nicht gerade üblich. Können Sie schon verraten, ob Sie bei den nächsten Wahlen weiterhin eine Option sein könnten?

Ich bin ehrlich gesagt schon ziemlich alt fürs Turnen. Für mich ist es mittlerweile schwierig, weil ich seit 2017 in Stuttgart wohne und in Sindelfingen arbeite. Da habe ich keine Turnhalle nebenan, in der ich trainieren kann. In der letzten Saison bin ich immer nur kurz vor den Wettkämpfen zum Training nach Heidenheim oder Schwäbisch Gmünd gefahren. Das sind aber leider ziemlich lange Strecken, die sich nicht in den Alltag einbauen lassen. Das war im Studium schon um einiges leichter. Daher werde ich in der kommenden Saison vermutlich leider nicht mehr dabei sein können.

Wie verbunden sind Sie Heidenheim noch, jetzt, da sich Ihr Lebensmittelpunkt in die Landeshauptstadt verschoben hat?

Ich bin nicht mehr allzu oft hier, nur an manchen Wochenenden bin ich zu Besuch bei Familie und Freunden. Umso beeindruckender finde ich es, bei der Sportlerwahl weiterhin diese Chancen zu haben. Das zeigt mir immer wieder, dass das meine Heimatstadt ist – da gehöre ich nach wie vor hin. Außerdem schicken Oma und Opa und meine Eltern mir regelmäßig die Zeitungsartikel von den Turnerinnen.

Warum sind Sie Turnerin geworden?

Es ist in meinen Augen die schönste Sportart, sowohl zum Anschauen fürs Publikum als auch für denjenigen, der den Sport betreibt. Man muss seinen Körper so sehr unter Kontrolle haben wie in keiner anderen Sportart. Ich finde es spannend und faszinierend, wie man mit dem richtigen Training seinen Körper dazu bringen kann, diese komplexen Bewegungsabläufe zu beherrschen.

Wir würden Sie sich selbst als Turnerin beschreiben?

Ich bin eher eine sprunggewaltige und schnellkräftige Turnerin. Beweglichkeit ist dagegen leider nicht so meine Stärke J Davon zeugt auch, dass der Sprung mein bestes Gerät ist. Insgesamt würde ich jedoch sagen, dass ich eine ganz gute Vierkämpferin bin.

Nehmen Sie uns doch kurz mit in die Turnhalle: Was ist da los, wenn die Ausschreibung zur Sportlerwahl in der Zeitung stand?

Unsere Trainerin Judith Schneider sagt immer allen Bescheid und hängt die Ausschreibung in der Halle aus. Wir fiebern alle gemeinsam für die Mannschaft und für die Einzelsportlerinnen mit, da gibt es auch keine Konkurrenz. Wir freuen uns einfach über die Aufmerksamkeit, die unsere Sportart bekommt. Kurz vor der Ehrung wird es dann spannend: Man weiß zwar schon, wenn man es unter die ersten drei geschafft hat – aber man kennt den Platz nicht. Und bei meinem ersten Titel, daran erinnere ich mich noch, wusste ich zwar, dass unsere Mannschaft mit vorne dabei ist, aber von der Einzelplatzierung hat Judith mir nichts gesagt. Das war eine riesen Überraschung.