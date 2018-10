Sonstige Sportarten Turnen: Im Mixed auf dem zweiten Platz

Sonstige Sportarten / Judith Schneider

Nicole Fritz vom HSB nimmt in Freiburg erfolgreich an einem ungewöhnlichen Wettkampf teil.

HSB-Turnerinnen Nicole Fritz nahm am Mixed-Wettkampf in Freiburg teil. Geturnt wurde in einem nicht alltäglichen Modus. Es traten gemischte Paare an jeweils drei Geräten ihrer Wahl gegeneinander an. Zusammen mit Christian Auer (TV Wetzgau) musste sich Nicole Fritz nur ganz knapp dem WM-Teilnehmer und deutschen Meister Helge Liebrich (ebenfalls TV Wetzgau) mit seiner Partnerin Julia Schneid (TV Epfenbach) geschlagen geben.

Nicole Fritz turnte Sprung, Balken und Boden. Den Sprung mit einem Überschlag mit gebücktem Salto vorwärts brachte sie sicher und sauber zum Stand (14,65 Punkte). Beim Salto vorwärts hatte sie am Balken aber einen Sturz zu verzeichnen und erhielt dafür 13,85 Punkte. Das Bodenturnen verlief fehlerfrei und brachte nochmals 14,55 Zähler ein.

Ihr Partner turnte Boden, Barren und Pauschenpferd. Mit insgesamt 84,1 Punkten belegten die Beiden den zweiten Platz hinter Auer/Liebrich (85,4). Insgesamt waren zwölf Paare am Start.

„Für mich war's neben dem Spaßfaktor auch ein guter Test, um mal wieder Übungen zu turnen, nachdem ich durch die Arbeit nicht mehr regelmäßig zum Training komme. Jetzt kann ich erst mal beruhigt sein im Hinblick auf die deutschen Hochschulmeisterschaften am 2. und 3. November und dem letzten Bundesligawettkampf am 17. November in Berlin“, sagte Nicole Fritz.