Julie Schlickenrieder, Nathalie Pohl und Nele Kräft vom HSB starteten beim Holzgerlinger Mini-Cup.

Drei HSB-Nachwuchsturnerinnen starteten beim Holzgerlinger Mini-Cup der Alterklasse neun bis elf Jahre: Julie Schlickenrieder, Nathalie Pohl und Nele Kräft. Schlickenrieder stürzte am Balken, konnte aber Schwierigkeiten wie den Salto rückwärts sicher zum Stand turnen. Für ihre Übung bekam sie 10,3 Punkte. Alle anderen Geräte turnte sie fehlerfrei. Am Boden erhielt sie 10,45 Punkte, am Sprung 10,3 und am Barren 8,8 Punkte. Mit 39,85 Gesamtpunkten holte sie sich den Sieg.

Dicht dahinter belegte Nathalie Pohl mit 39,5 Punkten den zweiten Platz. Sie glänzte vor allem mit ihrer Balkenübung, in der sie eine Verbindung aus dem Bogengang rückwärts und direktem Absprung zum Menicelli zeigte. Hier erreichte sie mit 11,0 Punkten die höchste Wertung.

Mit dreimal der höchsten Wertung – am Boden (10,95 Punkte), am Sprung (10,7 Punkte) und am Barren (8,9 Punkte) – aber einer verturnten Balkenübung (7,2 Punkte) belegte Nele Kräft mit 37,75 Punkte den dritten Platz.