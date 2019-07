Bei den Hochschulmeisterschaften war die HSB-Turnerin im Einzel und im Team erfolgreich.

Es waren die ersten deutschen Hochschulmeisterschaften für die HSB-Turnerin Elisa Kuen, stattgefunden haben sie in München. Ein hochkarätiges Teilnehmerfeld mit vielen Bundesligaturnerinnen und ehemaligen Kaderathletinnen machten den Wettkampf für sie zu einem sportlichen Höhepunkt.

Am ersten Wettkampftag fand der Mehrkampf mit der Qualifikation zu den Gerätefinals und ebenso die Mannschaftsentscheidung statt. Im Mehrkampf wurde Elisa Kuen mit 44,4 Punkten Vierte und erturnte sich Finalplätze am Stufenbarren, am Schwebebalken und am Boden.

Silber für die Uni Ulm

Mit Mona Ziegler und Ann-Kathrin Geyer ging Elisa Kuen auch als Team für die Uni Ulm an den Start. Lediglich den Gastgeberinnen der Uni München mussten die drei sich geschlagen geben. Das Team aus München siegte mit 129,95 Punkten. Mit 127,85 Punkten belohnte sich das Team für die Uni Ulm mit der Silbermedaille.

Bei den Gerätefinals am zweiten Wettkampftag glänzte Elisa Kuen an ihrem Paradegerät, dem Balken, und holte mit 12,25 Punkten souverän den Sieg an diesem Gerät. Auch im Bodenfinale konnte Elisa Kuen sich eine Medaille erturnen: Sie wurde Dritte mit 11,7 Punkten, ganz knapp hinter Teresa Greither (Uni München) und Franziska Röder (Uni Hannover), die mit 11,75 Punkten beide den ersten Platz belegten.

10,35 Punkte am Barren brachten Kuen außerdem einen guten vierten Platz ein.

„Es herrschte eine super Atmosphäre und alle fieberten bei jeder Übung mit“, resümierte Kuen nach ihrere Premiere. Die Party im Anschluss sei auch ziemlich cool gewesen.