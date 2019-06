Mit einer großen Gruppe waren die Bolheimer in Schweinfurt vertreten.

Mit 25 Turnern waren die Bolheimer beim Bayerischen Landesturnfest in Schweinfurt vertreten. Dominik Bartoszek erkämpfte sich in der AK 18-19 Platz zwei und Michael Merkle Platz drei in der AK 50-54. Bei den Mehrkämpfern erreichte Fabian Thoma im Deutschen-Sechskampf AK 14-15 den zweiten Platz und erturnte die Qualifikationspunktzahl für die deutschen Meisterschaften. Darian Schröm wurde im Deutschen-Sechskampf AK 16-17 Siebter.