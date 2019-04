Mit einem 3:0-Sieg gegen die SG Volley Alb II behauptete die TSV Herbrechtingen Platz zwei, der zur Aufstiegsrelegation in die Bezirksliga berechtigt.

Zum letzten Saisonspiel empfingen die Volleyballer der TSV Herbrechtingen den direkten Tabellennachbarn SG Volley-Alb II. Die Gastgeber starteten konzentriert, mit guter Abwehr und druckvollem Angriff, viele Spielzüge gelangen und ließen dem Gegner während des gesamten Spieles kaum ernsthafte Chancen. Mit einem klaren 3:0-Sieg (25:20, 25:13 und 25:23) tat das Team um Trainer Träger alles, um die geringen Chancen auf den Staffelsieg aufrechtzuerhalten. Gebannt verfolgte man die Meldungen aus Kernen, aber auch die Absteiger der letzten Saison konnte klar mit 3:0 gewinnen und sich damit die Tabellenführung sichern. So bleibt Herbrechtingen mit dem zweiten Platz und nur einem Punkt weniger der Weg in die Bezirksliga nur über das Relegationsturnier offen, welches voraussichtlich bereits am 14. April in der heimischen Bibrishalle ausgetragen wird.

„Wir haben eine absolut gute Saison gespielt. Unsere Neuzugänge haben sich spielerisch und menschlich hervorragend ins Team integriert. Wir sind bereit für die Bezirksliga! Mit nur zwei im Tiebreak verlorenen Spielen gegen Kernen und zwei weiteren siegreichen Tiebreaks gegen Abtsgmünd haben wir kaum Punkte abgegeben, leider hat aber auch unser direkter Konkurrent Kernen eine souveräne Saison gespielt und nicht gepatzt. Deshalb müssen wir in der Relegation nochmals alles geben, um unseren Traum der Bezirksliga noch zu verwirklichen“, fasst Mannschaftsführer Wolf Fezer die Saison zusammen.

TSV: Andritschke, Eberle, Fezer, Gall, Haußmann, Kecker, Schaufelberger, Schöngart, Seyfried, Slawik