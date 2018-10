Heidenheim TSG - VfL: Spektakulärer Pokalfight vor 200 Zuschauern

Heidenheim / Uwe Gobbers

Die TSG Schnaitheim besiegt im Achtelfinale den VfL Gerstetten in einem spannenden Spiel mit 4:3 (2:1).

Obwohl der Sieg der Gastgeber vor 200 Zuschauern auf dem Moldenberg hochverdient war, blieb es bis zum Schluss spannend, da Schnaitheim sehr großzügig mit den Chancen umging und wieder bei Standardsituationen anfällig war.

Beide Bezirksligisten lieferten sich über 95 Spielminuten ein echtes Spektakel, schon in der ersten Minute tauchte Gerstettens Nico Hering vor TSG-Schlussmann Heiko Karnisky auf, doch der Schnaitheimer parierte. Auf der Gegenseite scheiterte TSG-Sturmspitze Matthias Kolb am herausragenden VfL-Torhüter Denis Baum.

Keine Chance hatte Karnisky in der zehnten Minute. Nach einer verunglückten Kopfballabwehr der TSG-Innenverteidigung landete der Ball bei Yoldas, der trocken zur Gästeführung einnetzte. Schnaitheim fand schnell zurück ins Spiel, Kolb scheiterte jedoch erneut an Baum. So blieb es Innenverteidiger Andreas Strahl vorbehalten, in der 24. Minute mit einem satten Flachschuss ins linke Eck für den Ausgleich zu sorgen.

Schnaitheim war jetzt das klar bessere Team und machte viel Druck, andererseits waren die Gäste stets zur Stelle, wenn der TSG ein Abspielfehler unterlief. Wie in der 37. Minute, als Yoldas erst von Karnisky gestoppt werden konnte. Dennoch zahlte sich die Überlegenheit noch vor der Pause aus. Nach einem schnellen Angriff flankte Jentschke genau auf den mitgelaufenen Kolb, der in der 41. Minute mühelos zum 2:1 vollstreckte.

Ausgleich aus heiterem Himmel

Nach Wiederanpfiff folgte eine weitere starke Phase der Hausherren und mit Markus Schogers 3:1 in der 50. Minute – ein schöner Schuss in den Winkel nach Vorlage von Kolb – schienen alles klar zu sein. Wie aus heiterem Himmel fiel aber der Anschlusstreffer: Andre Färber war nach einem Eckball in der 63. Minute alleine am langen Pfosten und köpfte zum 3:2 ein.

Auch wenn sich der VfL bemühte, die klaren Chancen hatte Schnaitheim. Allein zwischen der 66. und 75. Spielminute vergab man sechs hochkarätige Möglichkeiten. Lediglich Yoldas sorgte für Abwechslung, fand aber in Karnisky seinen Meister. Es musste für Gerstetten eine weitere Standardsituation herhalten. Ein weiter Einwurf wurde nur kurz abgewehrt und landete bei Hering, der per Flachschuss in der 79. Minute das 3:3 erzielte, was den Spielverlauf auf den Kopf stellte.

Die Korrektur erfolgte prompt. Mager bediente Kolb mit perfektem Pass, den dieser zum 4:3 nutzte (81.). Danach vergab Wegele und Weireter scheiterte mit einem 60-Meter-Schuss über den weit vor seinem Tor stehenden Baum, dennoch lag bis zum Schlusspfiff auch der Ausgleich in der Luft.Schnaitheim: Karnisky, Bosch, Strahl, Spahr, S. Peichl, Wegele, Mager, Hommel (78. Dick), Jentschke (68. Weireter), Kolb (88. Gösele), Schoger (87. T. Peichl) Gerstetten: Baum, Fallabeck, Lichtfuß, J. Eckardt, Söllner, Yoldas, Mack, F. Eckardt (57. Follath), Färber, Seibold, Hering