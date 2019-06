Von Donnerstag, 20., bis Sonntag, 23. Juni, wird bei den Fußballern der TSG Schnaitheim das 100-jährige Bestehen gefeiert. Geboten sind Turniere, außerdem ein Spiel gegen den 1. FC Heidenheim am Mittwoch, 3. Juli.

Seit 100 Jahren gibt es sie schon, die Fußballabteilung der TSG Schnaitheim. Das wird gebührend gefeiert – und zwar von Donnerstag, 20. Juni, bis Sonntag, 23. Juni. Sportlicher Höhepunkt wird außerdem ein Spiel gegen den 1. FC Heidenheim am Mittwoch, 3. Juli, sein. Neben Konzerten, Ehrungen und Frühschoppen darf der Sport an diesem Wochenende natürlich nicht zu kurz kommen. Daher finden am Donnerstag, 20. Juni, ab 11 Uhr Jugendturniere auf dem Moldenberg statt. Am Freitag, 21. Juni, beginnt um 17.30 Uhr ein Elfmeter-Turnier. Am Samstag, 22. Juni, folgen ab 11 Uhr weitere Jugendturniere.

Anpfiff gegen den 1. FC Heidenheim am Mittwoch, 3. Juli, ist um 18.30 Uhr. Das Spiel findet ebenfalls auf dem Moldenberg statt. Karten im Vorverkauf gibt es bei der Kreissparkasse Schnaitheim, bei der Metzgerei Ritz, bei Getränke Maier, der Metzgerei Honold sowie bei der TSG-Geschäftsstelle am Rathaus.