Frauenhandball-Landesliga TSG Schnaitheim: Die Ausfälle waren nicht zu kompensieren

Frauenhandball-Landesliga / pm

Die TSG Schnaitheim unterliegt bei der SG Argental mit 26:31.

Die stark personell gebeutelten Handballdamen der TSG Schnaitheim verloren auch ihr zweites Spiel im Kalenderjahr 2019. Trotz einer über weite Strecken ordentlichen Leistung, musste sich das Team von Trainer Thomas Feil bei der SG Argental am Ende mit 31:26 geschlagen geben.

Zu den Langzeitausfällen Astrid Mühlberger und Marion Paus kamen mit Torhüterin Sofia Kuch und Ines Mainka krankheitsbedingt noch zwei Spielerinnen hinzu. Die Voraussetzungen waren somit nicht ideal. Trotzdem wollten die Grün-Weißen gegen einen Gegner, den man in der Hinrunde deutlich bezwungen hatte, etwas mitzunehmen.

Das Schnaitheimer Team brauchte aber einige Minuten, um sich zu finden, lag nach fünf Minuten bereits 0:3 im Hintertreffen. Über 7:3 baute Argental die Führung auf 9:4 nach 18 Minuten aus. Eine Auszeit, verbunden mit einer Abwehrumstellung, leitete aber die Wende ein.

Fortan war die TSG in der Partie und ein 7:0-Lauf führte zum unerwarteten 9:11-Zwischenstand nach 25 Minuten. Dies veranlasste die verdutzten Gastgeberinnen zu einer Auszeit. Und auch diese zeigte Wirkung. In der nun ausgeglichenen Partie ging die SG beim 12:11 nach 27 Minuten wieder in Führung gehen und behauptete diese bis zum 14:13-Halbzeitstand.

Neun Tore von Riehl

Auch die zweite Spielhälfte war lange ausgeglichen. Zwar lag Argental beim 20:17 nach 40 Minuten wieder mit drei Treffern in Front, aber die TSG ließ sich nicht abschütteln. Beim 22:21 nach 47 Minuten war noch nicht abzusehen, wer die Halle als Sieger verlassen wird.

Ali Riehl – die mit neuen Toren effektivste TSGlerin – traf noch zum 24:22, aber dann ermöglichten zwei vergebene Großchancen und drei Passfehler beim Tempogegenstoß Argental einen 4:0-Lauf zum 28:22. So war die Partie in der 53. Minute quasi gelaufen.

Die TSG kämpfte aber bis zum Schluss vorbildlich und war bis zum 31:26-Endstand wieder ebenbürtig. Angesichts der momentan ungünstigen Voraussetzungen haben die TSG-Damen ein ordentliches Spiel abgeliefert. Die Einstellung und Kampfbereitschaft war ersichtlich. pm TSG Schnaitheim: Barth (6), Müller (1), Fischer (4/1), Grupp (1), Hauke (1), Jaus (2/1), Riehl (9), Diebold, Diedersdorfer, Baur (2), Birzele