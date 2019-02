Handball TSG Schnaitheim verliert deutlich gegen Hofen/Hüttlingen

Schnaitheim / sst

Im Hinspiel kassierte die TSG Schnaitheim gegen Hofen/Hüttlingen ihre bisher höchste Saisonniederlage (19:38), und auch im Rückspiel wurde die Hoffnung auf eine mögliche Schnaitheimer Überraschung bereits in den Anfangsminuten im Keim erstickt.

Nach zwei Minuten lag die TSG bereits mit 0:3 in Rückstand und konnte auch eine frühe Überzahlsituation nicht wirklich ausnutzen – nach fünf Minuten führten die Hausherren mit 5:1. Dabei schaffte es Schnaitheim vor allem im Angriff nicht, den nötigen Druck zu entwickeln: Statt „tief“ in die offensive Abwehr der Gastgeber zu gehen gab es zu viele „Querbewegungen“, wodurch der Spitzenreiter wenig Mühe hatte, die Angriffsbemühungen der TSG zu unterbinden.

So kam Hofen/Hüttlingen auch einige Male in ihr bekanntes Konterspiel und baute dadurch die Führung nach und nach aus. Nach 20 Minuten stand es 11:5 und bis zur Pause betrug der Schnaitheimer Rückstand beim 8:15 bereits sieben Treffer.

Im zweiten Spielabschnitt schien die Begegnung zunächst etwas ausgeglichener zu verlaufen. Schnaitheim konnte nun den einen oder anderen Angriff besser vortragen, kassierte aber im Gegenzug immer wieder einen Gegentreffer. So pendelte sich der Rückstand bei sieben bis acht Toren ein (11:19, 40. Minute). Auch nach einer Dreiviertelstunde lief Schnaitheim dem konstanten Rückstand hinterher (14:22) und schaffte es nicht, diesen auch nur im Ansatz weiter zu verkürzen. Der Spitzenreiter konnte in der Schlussviertelstunde sogar noch etwas nachlegen und die Führung zum 27:16-Endstand ausbauen. So kassierte die TSG eine – auch in der Höhe – durchaus verdiente Niederlage. TSG Schnaitheim: Mruk, R. Schmeißer, Benz (5/1), Huber (1), Kraft (1), Bayer, Gruschka (2), Sturm, Wagner (1), L. Schmeißer (4/2), Zeger, Aeugle (2) Zuschauer: 200