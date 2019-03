TSG Schnaitheim startet in die neue Saison.

Die Turnerinen der TSG Schnaitheim starten am Sonntag, 31. März, in Berkheim in die neue Saison. Nach dem Aufstieg wartet auf die Mannschaft eine große Herausforderung und startet mit den Teams aus Gerlingen, Ludwigsburg, Lippoldsweiler, Wetzgau, Metzingen und Munderkingen in der Bezirksliga Staffel II. Für die Turnerinnen der TSG steht der Klassenerhalt im Mittelpunkt. Am 6. April geht’s in Hoheneck weiter, am 12. Mai treten die Schnaitheimerinnen in Gerlingen an.