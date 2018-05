Oschersleben Tourenwagen Trophy: Team Glatzel gut in Fahrt

Tourenwagen Trophy: Team Glatzel gut in Fahrt

Oschersleben / hz

Zum dritten und vierten Lauf der Spezial Tourenwagen Trophy ging es ins 530 km entfernte Oschersleben.

Mit drei Fahrern war das Königsbronner Glatzel Racing Team in Oschersleben am Start, diese sammelten insgesamt zwei Siege, einen zweiten und einen dritten Platz.

Im ersten freien Training führte Ralf Glatzel vor seinem jungen Teamkollegen Wodan Munding und dem Racing-Team-Gastfahrer Ingo Wirtz das Feld an. Im ersten Qualifying fuhr Glatzel mit vier Zehntel Vorsprung auf den jungen Nachwuchsfahrer auf die Pole Position, Wirtz erreichte mit deutlich verbesserten Zeiten den dritten Rang. Auch im zweiten Qualifying war Glatzel am schnellsten.

Das erste Rennen dominierte Glatzel und fuhr souverän den Sieg in seiner Klasse ein, Munding schaffte es trotz eines Getriebeschadens in der vorletzten Runde auf dem zweiten Platz. Für Wirtz bedeutete eine gerissene Antriebswelle in der fünften Runde das frühe Aus.

Spannung beim Start

Im zweiten Rennen entschied Munding den Start für sich und zog an Glatzel vorbei. Nach vier Runden hartem, aber fairen Rennen holte sich der erfahrene Pilot aber die Führung zurück.

Munding hatte danach großes Pech, da er in der sechsten Runde von einem schnelleren Auto abgeschossen wurde und gegen den Reifenstapel krachte. Er konnte sich aus dem Kiesbett befreien, musste jedoch danach sein Fahrzeug in der Box abstellen. Wirtz lieferte sich ein spannendes Rennen mit einem Kontrahenten. Bis zur letzten Runde war er Zweiter, musste dann aber noch den Gegner vorbeilassen.

Vom 8. bis 10. Juni geht es zum fünften und sechsten Lauf der Spezial Tourenwagen Trophy ins niederländische Assen.