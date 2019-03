Der gebürtige Herbrechtinger wechselt vom Drittliga-Konkurrenten Preußen Münster zum Aufsteiger.

Der gebürtige Herbrechtinger Tobias Rühle wechselt zur kommenden Saison innerhalb der 3. Liga vom SC Preußen Münster zum KFC Uerdingen, wo der 28-Jährige einen Zwei-Jahres-Vertrag erhält.

Der Offensivspieler erzielte in der laufenden Spielzeit ein Tor in 24 Einsätzen (fünf Vorlagen). Ein Jahr lang (von Sommer 2011 bis Sommer 2012) trug Rühle auch das Trikot des FCH und kam auf zwei Tore in 19 Ligapartien.