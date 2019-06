Die zweite Herrenmannschaft aus Hermaringen lässt die Kreisliga A hinter sich.

Nach dem Abstieg in der Saison 2017/2018 in die Kreisliga A, schaffte die zweite Tischtennis-Herrenmannschaft des SC Hermaringen mit 27:9 Punkten und einem Spielverhältnis von 147:95 die direkte Rückkehr in die Bezirksklasse Ostalb.

Dabei sah es bis zum vorletzten Spieltag nach einem Kopf-an-Kopf- Rennen mit dem VFL Gerstetten II sowie zwei weiteren Verfolgern aus, da die Differenz zum Zweitplatzierten nur zwei Punkte betrug.

Vom ersten Spieltag an musste sich Hermaringen während der Saison mit krankheitsbedingten Ausfällen auseinandersetzen. Dank zweier ehemaliger Spieler, die für die Rückrunde gewonnen werden konnten, sowie dem Einsatz guter und verlässlicher Ersatzspieler über die komplette Spielrunde, wurde dieser Triumph gemeinsam errungen.

Sehr selten nur konnte der Meister bei den 18 Spielen in der eigentlich Stammbesetzung antreten, wodurch die Freude über den Wiederaufstieg in Hermaringen umso größer ist.