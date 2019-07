Dank des 5:4-Erfolgs über Maichingen ist der Aufsteiger nicht mehr Tabellenletzter der Verbandsliga.

Bei extremer Hitze feierten die Tennisspieler des TSV Niederstotzingen beim Tabellennachbarn TC Maichingen mit 5:4 ihren ersten Saisonsieg in der Verbandsliga und rückten damit vom letzten auf den vorletzten Platz vor.

In der ersten Runde wurden alle drei Einzel erst im Match-Tiebreak entschieden. Während Uwe Illenberger (2) mit 6:7/7:6/5:10 und René Marquardt (4) mit 6:7/7:6/4:10 knapp unterlagen, konnte die 18-jährige Nachwuchshoffnung Vincent Herrmann an Position 6 mit 3:6/7:6 und 10:8 in seinem erst zweiten Spiel in der Liga nervenstark den ersten Punkt für den TCN sichern.

In der zweiten Runde schaffte der seit Wochen in Best-Form aufspielende Manuel Best durch ein klares 6:0/6:2 gegen den Maichinger Einser aus Slowenien schnell den Ausgleich. Geburtstagskind Jonas Diebold (5) gelang ebenfalls ein Zweisatzsieg (6:2/7:6) und brachte die Niederstotzinger damit mit 3:2 in Front. Marc Weigele konnte sein Spiel an Position 3 nach 5:7 im ersten Satz noch drehen und führte sein Team mit 6:4/10:8 in einem weiteren Krimi nach zweieinhalb Stunden endgültig auf die Siegerstraße.

Es wurde jedoch wieder spannend, da Weigele der Hitze Tribut zollen musste und im ersten Doppel an der Seite von Best bei einer 2:1-Führung im ersten Satz wegen starken Krämpfen aufgeben musste.

Auch Illenberger und Herrmann gaben iim zweiten Doppel den ersten Satz mit 2:6 ab, während Marquardt/Diebold den ersten Satz mit 10:8 für sich entschieden. Damit schien die Moral der Maichinger gebrochen, und mit einem klaren 6:1 in zweiten Satz machten die beiden den Sack zu. Die Freude über diesen Sieg wurde dann auch durch den Verlust des zweiten Doppel mit 2:6/6:7 kaum mehr getrübt.

Damit kommt bei den Niederstotzingern, die nun Sechster sind, neue Hoffnung den Klassenerhalt auf. Am kommenden Sonntag steht für sie ein weiteres Auswärtsspiel beim Tabellenvierten TSV Künzelsau an.