Beim Alpencup in Berkheim starteten außerdem Marco Fleissig und Michael Werner.

Harald Ott, Marco Fleissig und Michael Werner vom MSC Schnaitheim starteten in verschiedenen Klassen beim KTM Kini Alpencup. Dieser wird in Österreich, Italien und Deutschland ausgetragen, sieben Rennen in drei Ländern kommen so zustande. Daher ist bei dieser Veranstaltung immer ein großes Fahrerfeld am Startgatter. Zuletzt stand Berkheim bei Memmingen auf dem Plan.

Ott startete in der Klasse Master Pro (40 bis 54 Jahre). Auf der Strecke, die in einer Kiesgrube liegt, gibt es sehr viele anspruchsvolle Sprünge, bei der die Kondition der Fahrer gefordert wird. Der 51-jährige Ott belegte im Zeittraining mit 0,8 Sekunden Rückstand den dritten Platz. Dies bedeutete an der relativ schmalen Startmaschine in Berkheim eine gute Ausgangsposition, da zweireihig gestartet worden ist und es nach nur 200 Metern in eine engen Kurve sehr schwierig wurde.

Im ersten Lauf kam Ott gut weg, er war Erster, doch in der dritten Runde nutzte Ronnie Kerst eine Lücke, ging in Führung und verteidigte diesen ersten Platz knapp vor Ott. Im zweiten Lauf landete Ott einen Start-Ziel-Sieg. Somit konnte er den Tagessieg für sich verbuchen.

Marco Fleissig startete in der Klasse MX 2 und belegte dort zweimal den zweiten Platz. Am zweiten Wettkampftag starteten noch mal 142 Fahrer, die durch ihre jeweils schnellste Runde im Zeittraining ihre Qualifikations-Gruppe erreichen mussten. Fleissig erzielte die zweitbeste Zeit und startete daher in der Gruppe „Super“, Michael Werner wurde 53. und ging in der Klasse „Inter“ ins Rennen.

Im ersten Lauf hatte Werner einen mäßigen Start erwischt und reihte sich auf Platz 14 ein. Diesen konnte er bis zur Mitte des Rennens behaupten, bekam jedoch in der Steilwandkurve zwischen den beiden großen Sprüngen in Berkheim einen Blockpass. Ein Konkurrent fuhr im ans Vorderrad, wodurch er einem Sturz nicht ausweichen konnte. Als Letzter von 35 Startern nahm er das Rennen wieder auf und fuhr letztendlich auf den 28. Platz.

Im zweiten Lauf machte er es am Start besser und ging als Dritter in die zweite Runde. Diese Position hielt er bis zur Hälfte der Renndistanz. Dann lies die Kondition etwas nach, er musst zwei Plätze abgeben, und konnte den siebten Platz ins Ziel fahren. Damit erreichte er den 17. Gesamtplatz.

Fleissig konnte in beiden Läufen den zweiten Platz herausfahren.