Mit sieben fing die Schnaitheimerin Cherylee Lungershausen mit dem Kampfsport an. Darüber kam sich auch zu ihrer zweiten großen Leidenschaft – dem Fotografieren.

Als Kind wollte ich unbedingt Paparazzo werden“, sagt Cherylee Lungershausen. Popstars auffinden, das perfekte Bild knipsen – das reizte die junge Schnaitheimerin. Bislang ist aus diesem Berufswunsch allerdings nichts geworden. Sie entschied sich für einen Job mit mehr Sicherheit, ist heute als Sachbearbeiterin tätig. Fotos schießt die 21-Jährige aber nach wie vor und nicht zu knapp. So vergeht kaum ein Tag, an dem Lungershausen nicht gefragt wird: „Kannst du ein Foto von mir machen?“

„Na klar“, antwortet die Hobby-Fotografin stets. Schließlich drückt sie leidenschaftlich gern auf den Auslöser und die Ergebnisse können sich sehen lassen. Das entgeht auch den Menschen in ihrem Umfeld nicht. So wurde Lungershausen bereits für eine Ausstellung im Heidenheimer Klinikum angefragt, wo sie in der Finanzabteilung arbeitet.

Dabei kam Lungershausen erst über ihre zweite große Leidenschaft zum Fotografieren: dem Taekwondo. Vor etwa zehn Jahren fing sie an, auf Turnieren zu fotografieren: „Mir wurde die Vereinskamera in die Hand gedrückt“, erinnert sich die Sportlerin. „Als Kämpferin habe ich das Auge dafür, weiß, wann der Kampfsportler kickt.“ Rasch fand die junge Athletin Gefallen am Fotografieren und hatte neben dem aktiven kämpferischen Hobby nun auch eines, in dem sie eine ruhige Hand braucht.

Überforderung wich Kampfgeist

Mit sieben Jahren schickten Lungershausens Eltern sie zum Taekwondo-Training der TSG Schnaitheim. Begeistert war ihre Tochter, die zuvor turnte, von dem Sport anfangs jedoch nicht: „Der Drill, die ungewohnten Übungen – ich war überfordert und bin in Tränen ausgebrochen“, erzählt die Sportlerin. Dennoch war der Wille stärker: „Ich konnte es nicht, deshalb wollte ich es umso mehr.“

Schnell stellte Lungershausen fest: „Ich bin nicht nur jemand, der gerne um etwas kämpft, ich kämpfe auch gerne.“ 2008 – mit zehn – begann die gebürtige Philippinin mit Kämpfen im Umkreis. Es folgten baden-württembergische, württembergische und deutsche Meisterschaften, kurz darauf auch internationale Turniere. „Ich bin viel in Europa herumgekommen.“

Ihr Kampfgeist zahlte sich aus: 2009 startete Lungershausen bei der Europameisterschaft in Kroatien, belegte den dritten Platz in ihrer Gewichtsklasse. Zwei Jahre später in Georgien wurde sie Vizemeisterin. Freuen konnte sie sich darüber aber nicht: „So knapp am Ziel vorbei, das war schlimm für mich. Aber das spornte mich an.“ Bei internationalen Meisterschaften holte sie hingegen viele Titel (siehe separater Text). Zudem wurde Lungershausen fünfmal baden-württembergische Meisterin und viermal württembergische.

Doch allmählich gewann die junge Taekwondoin seltener. Woran lag das? „Ich bin zu klein, die anderen hatten mehr Masse“, beschreibt Lungershausen, die in der Gewichtsklasse bis 42 Kilogramm immer noch nur 37 Kilogramm auf die Waage brachte. „Fünf Kilo mehr merkt man schon. Da ist man nach einem Schlag schneller k. o.“

Bei der deutschen Juniorenmeisterschaft, bei der sie mit 16 teilnahm, habe sie von der deutlich größeren Gegnerin so einen festen Tritt abbekommen, dass sie Nasenbluten bekam. Die stärkeren Gegner, der hohe Druck, die vielen Niederlagen, fehlende Trainingspartner – das nahm der jungen Frau nicht nur den Spaß am Taekwondo, sondern belastete sie auch psychisch: „Das war mir eine Schiene zu viel.“ Lungershausen zog die Konsequenz und hängte die Kampfausrüstung an den Nagel.

Wettkämpfen Rücken gekehrt

Doch lange hielt diese Entscheidung nicht. Nach einem Jahr stand die Schnaitheimerin wieder auf der Matte: „Es fehlte mir doch. Ich wollte kämpfen. Taekwondo wird immer meine Leidenschaft bleiben.“ An Wettkämpfen nimmt Lungershausen, die Ende 2018 den Schein zur Trainer-C-Lizenz machte, seither nur noch als Coach und als Fotografin teil.

Fotografieren – dafür blieb Lungershausen nun umso mehr Zeit. Zum 18. Geburtstag bekam sie von der Taekwondo-Abteilung der TSG Schnaitheim eine Spiegelreflexkamera geschenkt. Fortan durchforstete Lungershausen das Internet und Bücher, probierte Einstellungen aus und experimentierte.

Dabei spielt die Perspektive und Kreativität eine große Rolle für die 21-Jährige: „Ich versuche die Dinge anders, einzigartig darzustellen.“ Ein Beispiel liefert sie gleich dazu: So hat sie das Ulmer Münster durch ein umgedrehtes Weinglas fotografiert. Lungerhausens Ziel: als selbstständige Fotografin zu arbeiten. „Darauf arbeite ich hin“, sagt die Sachbearbeiterin.

Von der Tätigkeit als Paparazzo hat sich Lungershausen übrigens noch nicht verabschiedet. Als Hugh Jackman kürzlich in Mannheim war, habe sie überlegt frei zu nehmen. „Vielleicht ergibt sich ja mal was und ich kann in New York für eine Zeit auf Promijagd gehen.“

Bildergalerie Auszug aus Lungershausens Fotoalbum Bilderstrecke öffnen