Zahlreiche Sportler des Vereins schafften es auf einen Platz auf dem Podest.

Bevor es für die Schwimmer des SVH 04 zu den Württembergischen Jahrgangsmeisterschaften geht, gingen die Sportler noch beim 44. Internationalen Schwimmfest im Untertürkheimer Inselbad an den Start. Dabei lieferten sich die Schwimmer gegen starke Gegner aus Deutschland, England, Frankreich, Dänemark und Russland sowie zahlreiche weitere Mannschaften aus dem Ausland spannende Wettkämpfe.

Etliche Schwimmer konnten an diesem Tag ihre bisherigen persönlichen Bestleistungen noch überbieten und somit am Finale teilnehmen. Platzierungen unter den besten zehn sowie einige Plätze auf dem Podest gab es außerdem für die erfolgreichsten SVH-Teilnehmer. So stand etwa Alexander Schröder gleich drei mal ganz oben auf dem Treppchen: Im Jahrgang 2009 siegte er über 50, 100 und 200 m Brust, belegte den zweiten Platz über 50 und 200 Freistil, über 100 m Freistil wurde er dritter und über 50 m Schmetterling schaffte er es auf Platz 4.

Ins Finale der offenen Wertung schaffte es Max Kiesel, der über 100 m Brust im Jahrgang 2002 den zweiten Platz belegte. Im Finale wurde er sechster. In der Jahrgangswertung holte Kiesel außerdem Platz 2 über 50 m Brust und Platz 4 über 50 und 100 m Schmeterling.

Lukas Wenzel schwomm mit seiner Leistung ebenfalls bis aufs Podest: Über 200 m Brust belegte er im Jahrgang 2001 den zweiten Platz. Auf 100 m Brust schaffte er es ins Finale und dort auf den fünften Platz. Über 50 m Brust belegte er Platz 4, Platz 6 über 50 m Freistil und Platz 9 über 100 m Freistil.

Nathalie Lehmann belegte im Jahrgang 2008 den ersten Platz über 50 m Freistil und wurde über 100 und 200 m je Zweite. Über 50 m Schmetterling und 200 m Rücken belegte sie Platz 4, über 100 m Rücken Platz 8 und Platz 9 über 50 m Rücken.

Auch Daniel Schröder war erfolgreich: Im Jahrgang 2007 wurde er Erster über 200 m Brust, schafte es auf Platz 2 über 100 m Brust und über 50 m auf Platz 7. Torben Held trat im selben Jahrgang ein und landete auf Platz über 200 m Brust, Platz 3 über 100 m Brust und Platz 4 über 50 m Brust.

Unter die besten zehn schafften es Bastian Brenner, Nick Fuhrmann, Erwin Kirn, Ilija Link, und Lisa-Marie Schiele. In den Staffeln über 4 x 50 m Lagen und 4 x 50 m Freistil belegten das Team aus Brenner, Kirn, Link und Fuhrmann jeweils den vierten Platz.

Für die Württembergischen Jahrgangsmeisterschaften welche am 13. und 14. Juli in Schwäbisch Gmünd für die C-Jugend und am 20. und 21. Juli in Heidenheim für die E- und D-Jugend abgehalten werden, konnten sich einige Schwimmer des SVH qualifizieren:Oliver Hummel, Leila Jung, Max Kiesel, Carlotta Kondring, Felix Kondring, Ilija Link, Laurin Oberlader, Anne Ochs, Lukas Wenzel, Jaqueline Wiedemann, Alina Engehart, Lennard Kranich, Nathalie Lehmann, Sonia Nicolae und Alexander Schröder.