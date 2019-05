In Grafenau wurden Linus Martin Monz und Stella Finia württembergische Meister.

Richtig gut präsentierten sich Sportakrobaten des SV Mergelstetten bei der württembergischen Meisterschaft in Grafenau. In der Altersklasse der Jugendlichen bis 16 Jahren zeigte die Damen-Gruppe mit Aelita Schelhorn, Christina Lust und Johanna Pfau ihr Können. Mit einer tollen Balanceübung zeigten die jungen Mädchen eine saubere und frische Darbietung und konnten sich in einem gut besetzten Feld Platz drei sichern. Die bei den letzten Wettkämpfen immer etwas schwächere Tempoübung war an diesem Tag genau das Gegenteil. Alle Würfe klappten sicher und die Chorographie samt Flick-Flack-Salto-Sprungserie sprangen sie ganz gleichmäßig. Auch hier konnte man sich hinter der favorisierten Truppe aus Erbstetten und den Mädchen vom Gastgeber Grafenau Rang drei sichern.

Als gemischtes Paar starteten Ole Heller erstmal mit Megan Krol im Jugendbereich. Sie konnten ihre Balanceübung gut darbieten und waren nur etwas zügig unterwegs was Zeitfehler bei den Halteelementen brachte. In der Tempoübung war erstmals die Sprungserie mit Salto zu zeigen. Hier gab es für das runterfassen der Hände Abzüge. Auch die Kombiübung waren die Paarelemente technisch gut, aber wieder die Sprungserie wollte nicht fehlerfrei klappen. Am Ende landeten sie auf Platz zwei.

In der Kategorie Damen-Gruppe startete Lea Berretti mit den De Matteo Schwestern Fatima und Chantal in der Altersklasse Junioren 2. Mit relativ einfachen Elementen kamen sie sehr sauber und tänzerisch stark durch die verschiedenen Übungen. Das reichte dann in Balance und Tempo zu einem guten dritten Platz. Nach der guten Kombiübung rutschen sie sogar einen Rang nach vorne, da die Konkurrenz aus Sindelfingen bei einer Pyramide abstürzte.

Gewohnt sicher und fehlerfrei zeigte sich das gemischte Paar mit Linus Martin Monz und Stella Finia Falch. Sie traten ebenfalls in Junioren 2 an und turnten drei saubere, mit neuen Schwierigkeiten eingebaute Übungen und wurden verdient württembergischer Meister. Da die Zwei seit Anfang des Jahres einige Turniere und Meisterschaften bestritten hatten wirkte alles sehr ausgewogen und reif. Unter den Augen des Bundestrainers und der Choreographin konnte man die gemeinsam erarbeiteten Fortschritte in der Wettkampfsituation zeigen.