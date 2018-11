Heidenheim Noch heute zur Schwimmstaffel anmelden

Heidenheim / pm

Die Stadtmeisterschaften im Schwimmen finden am 10. November in Heidenheim statt. Auch Familien und Firmen sind eingeladen.

Am Samstag, 10. November, veranstaltet der SV 04 Heidenheim ab 19 Uhr in der Aquarena die offenen Stadtmeisterschaften im Schwimmen. Dabei sind auch Familien und Firmen eingeladen, an den 4×25-m-Freistilstaffeln teilzunehmen. Ebenso sind Einzelstarts über 50 m Freistil, Brust, Rücken und Schmetterling sowie 100 m Lagen möglich.

Die Ausschreibung ist auf der Homepage des SVH 04 Heidenheim unter Schwimmen/Stadtmeisterschaften zu finden. Anmelden kann man sich nur noch heute.

Weitere Infos unter www.sv04-heidenheim.de