Motocross Strobel holt den Tagessieg beim Baden-Württemberg-Cup

Reicholzheim / hz

Beim dritten Lauf zum Baden-Württemberg-Cup in Reicholzheim im Taubertal traten auch Fahrer des MSC Schnaitheim und des MSC Gerstetten an.

Insgesamt waren in Reicholzheim sechs Klassen am Start. In der Klasse sechs fuhr Fabian Strobel (Gerstetten) mit Platz zwei im ersten Lauf und Platz drei im zweiten Lauf den Tagessieg mit 42 Punkten ein. Sein Teamkollege Tobias Steiner zeigte mit den Plätzen acht und sechs ebenfalls eine gute Leistung und wurde mit 28 Punkten Gesamtachter.

In der Klasse vier mischten Dominik Arnold (Schnaitheim) sowie Luca Beiermeister und Jonas Gökelmann (Gerstetten) mit. Im ersten Lauf wurde Beiermeister Vierte, Arnold Fünfter und Gökelmann Zwölfter. Nach einem guten Start im zweiten Lauf kam Beiermeister sogar auf Rang zwei. Arnold hatte dagegen Pech, als er in einen Startcrash verwickelt wurde und als Letzter das Rennen wieder aufnehmen konnte. Er zeigte Kampfgeist und fuhr noch auf Rang fünf vor. Gökelmann kam als Zehnter ins Ziel. In der Tageswertung wurde Beiermeister mit 40 Punkten Dritter, Arnold mit 32 Punkten Fünfter und Gökelmann Zehnter (20).

In der Klasse fünf fuhr Yannick Eberle vom MSC Gerstetten mit zwei 14. Plätzen insgesamt 14 Punkte ein, was in der Tageswertung Rang 15 bedeutete.

Elena Turi vom MSC Gerstetten konnte in der Klasse zwei mit den Plätzen elf und 14 insgesamt 17 Punkte einfahren, was in der Tageswertung Platz zwölf bedeutete. Sebastian Haidle vom MSC Gerstetten wurde in beiden Läufen 13. und in der Tageswertung mit 16 Punkten 14. Tim Staab vom MSC Schnaitheim konnte mit zwei 16. Plätzen zehn Punkte einfahren, was in der Tageswertung den 17. Rang bedeutete.