Fechten Stephan Rein setzt konstante Saison fort

Heidenheim / Lis Fautsch

Eine konstante Saison bei den Weltcups zeigte bisher das Heidenheimer Degen-Ass Stephan Rein.

Auch beim international stark besetzten deutschen Ranglistenturnier in Berlin mit 236 Teilnehmern konnte Rein sich wieder in den vorderen Rängen platzieren. Mit vier Siegen und zwei Niederlagen startete er als 55. der Setzliste in die Direktausscheidung und bezwang nach einem Freilos im 256er-K.-o. Severin De Sepibus (Schweiz) 15:6.

Auch der Litauer Tomas Makarovas stellte keine Hürde für den 31-Jährigen dar. Rein gewann 15:6. Im 32er-Tableau behielt der HSBler gegen den Slowenen Jan Bidovec mit 15:14 die Oberhand und stand somit unter den besten 16. Hier wartete auf ihn sein Nationalmannschaftskamerad Lukas Bellmann aus Leverkusen. Nach einem taktisch geprägtem Gefecht mit zusätzlicher Minute nach Zeitablauf riskierte Rein einen Angriff, den Bellmann mit einer starken Parade Riposte konterte und somit den entscheidenden Treffer zum 12:11-Sieg setzte.

„Mein Ziel war es, mindestens die Runde der besten acht zu erreichen. Aber durch zwei leicht vergebene Siege in der Vorrunde musste ich schon recht früh gegen besser gesetzte Fechter im K. o. fechten. Diese Gefechte konnte ich bis zum 16er-Tableau auch für mich entscheiden, aber gegen Bellmann hat mir einfach das Glück gefehlt“, analysierte Rein.

Niklas Multerer konnte seinerseits fünf Siege und eine Niederlage in der Vorrunde erringen, musste aber nach einem Freilos im 256er-K.-o. eine 11:15-Niederlage gegen Brinkmann hinnehmen. Der war durch eine schlechte Vorrunde nur auf 102 gesetzt, schaffte es aber schlussendlich noch auf Platz zwei der Turniers. Multerer erreichte im Endklassement Platz 71. Sieger der 53. Auflage des Weißen Bären wurde der Holländer Tristan Tulen.

Bereits am 7. März fliegen die Heidenheimer nach Budapest, wo zusammen mit den Degenfechterinnen der zweite Grand Prix des Jahres stattfindet.

Weitere Heidenheimer Platzierungen: 106. Julian Seyd, 177. Lucas Fendt, 203. Jakob Blum.