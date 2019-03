Die Steinheimer Handballer wurden gegen Kirchheim letztlich ihrer Favoritenrolle gerecht und gewannen 34:20.

Etwa viereinhalb Minuten dauerte es bis Mewitz mit zwei Toren in Folge für die Führung des TV Steinheim sorgte, bevor wieder torlose Angriffsversuche auf beiden Seiten folgten. Zwar lagen die Gastgeber zwischenzeitlich 7:3 vorn, dennoch war die Steinheimer Vorstellung teilweise erschreckend. Sie passten sich – zumindest in der ersten Halbzeit – einmal mehr der spielerischen Klasse der Gäste an. Emotionslos schritten die Akteure zur ersten Ansprache der Ersatztrainer Andreas Kieser und Peter Geiger, da Sebastian Kieser sein Team krankheitsbedingt nicht coachen konnte.

Der unzureichenden Angriffsleistung im ersten Durchgang wirkte Torhüter Dommer mit zahlreichen Paraden entgegen und brachte die Kugel auf den Weg zu Kontermöglichkeiten. Mit ruhig aufgebauten Angriffen sorgten die Gastgeber für den kurzweiligen 10:5-Zwischenstand nach knapp 25 Minuten. Nach dem 11:6 und 12:8 setzte Luca Kolb seinen Mitspieler Fitzke in Szene, der die Kugel nach einem schönen Anspiel in den Maschen des VfL-Tors versenkte. Beim Stand von 13:9 ging es in die Pause.

Beide Mannschaften starteten in Unterzahl in den zweiten Durchgang. Wieder war es Steinheims Nummer 7, Torgarant Mewitz, der seinen siebten Treffer per Siebenmeter versenkte und dadurch den 14:10-Zwischenstand herstellte (33.). Die Albuchhandballer sollten die gesamten 60 Minuten die Oberhand behalten und hielten die Kirchheimer souverän auf Distanz.

Zeitstrafe wegen Motzens

Rau und Mewitz sorgten für die Treffer zum 17:12 (37.) und 20:14 nach knapp 40 Minuten. Nach einem Foul an Hungerbühler folgte die berechtigte Zeitstrafe für Kirchheims Feldspieler, aufgrund von „motzen“ musste zeitgleich auch der VfL-Keeper eine zweiminütige Zwangspause hinnehmen.

Indessen verwandelte Mewitz seinen dritten Siebenmeter und Keeper Schuler, der zwischenzeitlich für Dommer ins Spiel kam, entschärfte in Steillage einen Torwurf der Gäste. Der daraus resultierende Konterpass kam von Thomas Nißle auf den flinken Baur, der den Ball sicher zum 26:16 (48.) in den Maschen des VfL-Tors versenkte. Fitzke sorgte mit seinem gekonnten Lüpfer für die erstmalige 11-Toreführung, kurz danach waren die Gastgeber 14 Treffer in Front. In der zweiten Hälfte lief es bei den Ostälblern sichtbar runder, so verteidigten die Hausherren mit dem 34:20-Sieg den dritten Platz in der Tabelle. Allerdings wird am kommenden Samstag bei Tabellenführer Altenstadt eine deutliche Leistungssteigerung nötig sein, damit die Steinheimer mithalten können.

TV Steinheim: Dommer, Schuler, Weiß (1), Eisele, Fitzke (3), Mewitz (10/3), K. Nißle (2), Bühler (1), T. Nißle (3), Baur (2), Rau (6), Kolb (1), Hungerbühler (4), Herbrik (1)

Schiedsrichter: Hartmann/Strobel (SG Schorndorf/TSV Alfdorf)

Zeitstrafen: Steinheim 5, Kirchheim 5

Zuschauer: 180