Handball-Landesliga Steinheimer Handballer: in der Schlussphase richtig Gas gegeben

Steinheimer Handballer: in der Schlussphase richtig Gas gegeben

Steinheim / Wolfgang Gentner

Der TV Steinheim tat sich beim 37:34-Heimsieg gegen Feldkirch lange Zeit schwer.

Ein wahres Torfestival gab es beim 37:34-Erfolg des TV Steinheim im „Länderspiel“ gegen die österreichischen Gäste aus Feldkirch zu bestaunen. Dabei sah es bis Mitte der zweiten Hälfte keinesfalls nach einem Steinheimer Heimsieg aus, denn erst in der Schlussphase konnten die Gastgeber so richtig überzeugen.

Die Gäste um ihren Ausnahmespieler Lars Springhetti, der insgesamt 15 Tore erzielte, bauten am Ende auch aufgrund ihrer dünnen Ersatzbank immer mehr ab.

Die erste Hälfte verlief weitgehend ausgeglichen, wobei sich der TV vor allem in der Defensive zu unbeweglich zeigte und so die Gäste immer wieder zu leichten Toren kommen ließ. Da auch Gäste-Torhüter Tim Gangloff vor allem im ersten Abschnitt zu überzeugen wusste, konnte sich der TV trotz spielerischer Überlegenheit nicht absetzen.

Mehr als fünf Minuten Torflaute

Es wirkte teilweise auch etwas emotionslos, was die Steinheimer ablieferten und nach einer über fünfminütigen Torflaute sah man sich drei Minuten vor der Pause mit 12:14 in Rückstand. Danach ordnete TV-Coach Sebastian Kieser eine enge Deckung für Springhetti an, die jedoch auch noch nicht richtig fruchten sollte.

Nach dem 15:16-Pausenstand hofften die TV-Fans auf eine Steigerung ihres Teams, doch es sollte erst einmal ganz anders kommen. Weiterhin fehlte im Abwehrverhalten fast komplett die Aggressivität und dies nutzten die Gäste rigoros aus. Auch die beiden TV-Torhüter bekamen kaum eine Hand an den Ball und so sah beim 17:23-Zwischenstand (39.) äußerst bitter für die Gastgeber aus.

Steinheims Trainer fand in der folgenden Auszeit wohl die richtigen Worte, denn auf einmal zeigte der TV sein wahres Gesicht. Die Abwehr agierte nun viel offensiver und vor allem mit der nötigen Härte – und dies sollte die Partie kippen. Hinzu kam, dass die Gäste vermehrt Zeitstrafen kassierten, wobei die eine oder andere davon sicher diskussionswürdig war. Entscheidend war jedoch die nötige Leidenschaft, die endlich beim Steinheimer Team zu erkennen war und dies übertrug sich auch auf die Kulisse.

Vor allem Tobias Fitzke, Tobias Mewitz sowie Maximilian Rau übernahmen Verantwortung und rissen ihre Nebenleute mit. Als Janik Eisele nach einem erneuten Ballgewinn per Tempogegenstoß den 26:26-Ausgleich erzielte und die Gäste sich im Angriff durch den erhöhten Druck des TV immer mehr Fehler erlaubten, stellten Rau sowie Luca Kolb auf 29:27 für den TV (50.).

Neue Spannung nach Rot

Ein Gäste-Spieler wehrte sich jedoch nach wie vor in glänzender Manier, denn Springhetti spielte einmal mehr seine Klasse aus und konnte verkürzen. Als Kolb in der 52. Minute mit der roten Karte bestraft wurde, schien es noch einmal eng zu werden, doch jetzt zeigte sich auch der wieder eingewechselte Steinheimer Keeper Paul Dommer voll auf der Höhe und bewies in den Schlussminuten sein wahres Können.

Bis zum 32:32-Zwischenstand fünf Minuten vor dem Ende blieb es trotzdem äußerst spannend, ehe Mewitz bei zwei Siebenmetern die Nerven behielt und sein Team mit 34:32 in Führung brachte. Springhetti konnte noch einmal verkürzen, doch Rau per Alleingang sowie Thomas Nissle mit all seiner Erfahrung stellten auf 36:33 und damit war die Partie eine Minute vor dem Ende entschieden.

Nach dem 37:34-Endstand konstatierte TV-Coach Sebastian Kieser: „Wir haben uns lange sehr schwer getan und zum Schluss war es ein Sieg der Leidenschaft.“ Gästetrainer Zoltan Balogh haderte etwas mit den Schiedsrichtern: „Wir waren viel zu oft in Unterzahl und das hat enorm Kraft gekostet, die uns am Schluss gefehlt hat. Als österreichische Mannschaft in Deutschland ist es eben nicht einfach.“