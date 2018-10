Bettringen Steinheimer Handballer verlieren 25:28 gegen Bettringen

Bettringen / HZ

In der Handball-Landesliga enttäuscht Steinheim über weite Strecken beim 25:28 in Bettringen.

Aufgrund der aggressiven Bettringer Abwehr und der nicht funktionierenden eigenen offensiven 3-2-1-Abwehr kam der TV Steinheim sehr schwer in die Begegnung.

Im Spielverlauf trug der TV Steinheim seine Angriffe flüssiger vor, münzte diese allerdings nicht in Tore um. Die Gastgeber dagegen kamen teilweise zu leichten Abschlüssen. Zudem verloren die Steinheimer viele Eins-gegen-eins-Duelle in der Abwehr und spielten oft in Unterzahl.

Steinheimer blieben dran

Dennoch blieben die Gäste dran und lagen in der 16. Minute nur mit 6:7 zurück. Bis zur 20. Minute wuchs der Rückstand allerdings auf vier Tore an (7:11). Bis zur Pause verhinderte Steinheims Keeper Maier aber, dass der Rückstand noch größer wurde.

Mit dem Pausenpfiff erhielt allerdings Leon Weiß noch eine direkte rote Karte, da er versuchte, einen direkten Freiwurf im Tor unterzubringen, dabei aber einen gegnerischen Mitspieler am Kopf traf.

Einstellung der Mannschaft stimmte nicht

Coach Kieser appellierte in der Halbzeit an seine Mannschaft und wollte von ihr mehr Kampf und Leidenschaft sehen. Mit einer anderen Einstellung sollte ein Debakel verhindert werden.

Aber genau das Gegenteil passierte. Nach dem Seitenwechsel wirkte Steinheim weiter verunsichert und geriet noch weiter ins Hintertreffen. Nach 42. Minuten lagen die Gäste mit 13:20 zurück. Erst jetzt ging ein Ruck durch die Mannschaft. Mühsam und langsam gelang es Steinheim, sich in die Partie zurückzukämpfen.

Beim Stand von 20:23 nach 51 Minuten hatten die Steinheimer sogar die Chance, auf zwei Tore nochmals heranzukommen. Der in der Abwehr gewonnene Ball wurde beim schnellen Spiel nach vorne aber verloren und so konnten die Bettringer mit einem Doppelschlag wieder auf fünf Treffer davonziehen.

Letztlich verlor der TV Steinheim mit 25:28 und muss sich vorwerfen lassen, zwischen der 10. und 45. Minute keine landesligataugliche Leistung gezeigt zu haben.

Am kommenden Samstag gastiert Titelfavorit Biberach beim TV Steinheim (20 Uhr).

TV Steinheim: Meier, Dommer; Hungerbühler (2), Eisele (2), Fitzke (1), Mewitz (1), K. Nißle, Bühler (2), Kolb (2), T. Nißle (1), Weiß (2), Rau (6/davon 5 Siebenmeter), Baur (3), Hebrik (3)

Zuschauer: 200