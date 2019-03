Ein direkt verwandelter Freiwurf von Maximilian Rau beschert dem TV einen 30:29-Sieg bei der SG Lauterstein II.

Das sieht man auch nicht alle Tage: Mit der Schlusssirene verwandeln die Steinheimer Handballer einen direkten Freiwurf zum knappen 30:29-Sieg gegen die SG Lauterstein II. Bis zu diesem Zeitpunkt war das Spiel jedoch wenig spektakulär.

Das Spiel begann zäh, nach dem 1:0 der Hausherren markierte David Wittlinger erst nach knapp vier Minuten den Ausgleich. Rau und Daniel Hungerbühler stellten die 3:2-Führung in der Nenninger Kreuzberghalle her, neben der frühlingshaften Abendsonne kämpften die mit dezimiertem Kader angereisten TVler (Fitzke und Kolb waren bei der abstiegsbedrohten Reserve im Einsatz) aber auch mit Problemen im Torabschluss – speziell bei den Strafwürfen.

Knappe Führung zur Pause

Erst im dritten Anlauf zentrierte Rau die kleine Kugel zwischen den Beinen des Gästekeepers in die Maschen, nachdem Tobias Mewitz und Wittlinger ihre Chancen vergaben. Insgesamt verwerteten die Albuch-Handballer nur vier von neun Versuchen von der Linie. So blieb das Spiel eng, vor allem dank Mewitz, Klaus Nißle und Tim Baur gingen die Steinheimer wenigstens mit einer knappen 14:13-Führung in die Pause.

Beide Teams starteten durch Zeitstrafen dezimiert in die zweite Hälfte, bei Steinheim saßen sogar zwei Spieler auf der Bank. Prompt gelang den Hausherren der Ausgleich. Klaus Nißle und Mewitz legten wieder vor, doch die mangelnde Konzentration im Abschluss verhinderte eine deutlichere Führung.

Nach einer Dreiviertelstunde kam Torwart Steffen Maier nach seiner auskurierten Oberschenkelverletzung erstmals wieder zum Einsatz. Jannik Bühler traf zum 25:27, bevor er nach einem nicht-strafwürdigen Foul mit seiner dritten Zeitstrafe auf die Zuschauertribüne musste.

Lauterstein machte weiter Druck und schaffte beim 27:27 gut zehn Minuten vor dem Ende wieder den Ausgleich. Nach dem 28:28 kassierte Klaus Nißle eine Zeitstrafe, dann landete der Siebenmeter von Rau per Aufsetzer an der Torlatte. Baur erzielte per Konter das 28:29, aber Lauterstein konnte erneut egalisieren und dann wurde es dramatisch.

Rau trifft direkt

Sekunden vor Schluss sah es so aus, als müssten die TVler nach einem Pfiff den Ball an die SGL abgeben, aber dann stellte sich heraus, dass Trainer Sebastian Kieser die Time-out-Karte bereits auf den Tisch gelegt hatte. Die reguläre Spielzeit betrug noch eine Sekunde, wurde von den Schiedsrichtern jedoch auf vier erhöht, da die Uhr beim Legen der Grünen Karte weitergelaufen war. Es galt, den letzten Freiwurf in den Maschen zu versenken. Alle Blicke gingen in Richtung Mewitz, doch der Schütze war nach einem schönen Trick Rau, der die Lederkugel in das linke Toreck katapultierte.

Platz zwei ist noch drin

Steinheim hat damit endgültig Rang drei gesichert, nach der sensationellen Niederlage von Reichenbach beim bereits abgestiegenen Schlusslicht Kuchen/Gingen ist sogar noch die – allerdings bedeutungslose – Vizemeisterschaft drin.

SG Lauterstein II - TV Steinheim 29:30 (13:24)

Steinheim: Dommer, Maier; Weiß, Hungerbühler (1), Eisele (3), Mewitz (6), Wittlinger (2), Klaus Nißle (6/2), Bühler (3), Thomas Nißle (1), Rau (6/2), Baur (2)

Siebenmeter: Steinheim 9/4 verwandelt - Lauterstein 4/4

Zeitstrafen: Steinheim 5 (3x Bühler, Klaus Nißle, Rau) – Lauterstein 5

Rote Karte: Jannik Bühler (48./3. Zeitstrafe)

Schiedsrichter: Robin Weiß und Christoph Kiefner vom SV Vaihingen

Zuschauer: 100