Handball-Landesliga Steinheim müht sich zum Sieg in Uhingen

Uhingen / Heide Kühfuß

Der TV setzt sich in einer spielerisch schwachen, aber dennoch unterhaltsamen Begegnung mit 33:30 durch.

Nach der vermeidbaren Niederlage gegen Mitkonkurrent Reichenbach galt es für das Steinheimer Team, vor der Faschingspause noch einmal alle Kräfte zu bündeln und die Aufgabe beim abstiegsbedrohten HT Uhingen-Holzhausen konzentriert anzugehen – dies gelang beim 33:30-Sieg durch eine Steigerung in der zweiten Halbzeit.

Das Spiel begann ausgeglichen, der Favorit aus Steinheim tat sich schwer und wurde vor allem durch Einzelaktionen der Gastgeber immer wieder vor Probleme gestellt. Nach 15 Minuten stand es 6:6, dann gewann das Team von Trainer Sebastian Kieser zunächst die Oberhand.

In Überzahl schaltete Torwart Paul Dommer am schnellsten und verwandelte direkt ins leere Tor der Gastgeber. Tim Baur erzielte ein Kontertor und Tobias Mewitz traf aus dem Rückraum zum 6:9. Steinheim versuchte mit einer offensiven Abwehr, die Gastgeber zu Fehlern zu zwingen, doch war Uhingen immer wieder über den Kreisläufer erfolgreich und glich zum 10:10 aus.

Drei Tore Rückstand zur Pause

Die TVler agierten im Angriff oft überhastet und glücklos. Ballverluste und eine doppelte Unterzahl machte es Uhingen-Holzhausen einfach, bis zur Halbzeit mit 15:12 in Führung zugehen.

Der TVS kam mit Schwung aus der Pause. Mit einem Doppelpack innerhalb von zwei Minuten gelang Max Rau der Anschluss zum 15:14. Weitere Treffer von Fitzke und Mewitz egalisierte die Heimmannschaft jedoch sofort wieder und so stand es nach 37 Minuten 19:16.

In dieser Phase der Begegnung rückten die beiden Unparteiischen mit oft fragwürdigen Entscheidungen in den Vordergrund. In einer eigentlich nicht unfair geführten Partie verhängten sie insgesamt unglaubliche 16 Zeitstrafen und 17 Siebenmeter. Die Gastgeber nutzten die sich ihnen dadurch bietenden Chancen besser und bauten den Vorsprung auf 22:17 aus.

Drei Treffer von Mewitz und ein von Dommer gehaltener Strafwurf waren dann das Startsignal für die Steinheimer Mannschaft, sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen. Die Abwehr agierte deutlich aggressiver und Dommer wurde mit seinen Paraden immer mehr zu einer Bank.

18 Tore durch Mewitz und Rau

Im Angriff klappte es nun auch mit der Rückraumachse Rau-Mewitz immer besser. Die beiden erzielten zwölf ihrer insgesamt beeindruckenden 18 Tore in der zweiten Halbzeit. Nach einem Pass von Mewitz auf Rechtsaußen Hungerbühler schaffte dieser in der 53. Minute erstmals wieder eine Steinheimer Führung. Ein Foul am kampfstarken Tobias Fitzke brachte die dritte Zeitstrafe für den gegnerischen Kreisläufer. Den fälligen Strafwurf verwandelte erneut Klaus Nissle zum 25:27.

Uhingen verkürzte auf 27:28, doch ein Doppelpack von Mewitz und ein sicher verwandelter Tempogegenstoß von Eisele brachten den TVS vollends auf die Siegerstraße. Auch Luca Kolb konnte sich am Ende noch mit zwei sehenswerten Einzelaktionen in die Torschützenliste eintragen. Eine spielerische Glanzleistung war diese Begegnung sicher nicht. Aufgrund der Leistungssteigerung in den zweiten dreißig Minuten in allen Bereichen geht der 30:33-Erfolg jedoch in Ordnung.