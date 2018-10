Steinheim TV Steinheim kommt über Unentschieden nicht hinaus

Steinheim / Markus Gröner

Der TV trennte sich in einer engen Partie von der TG Biberach mit 29:29.

Drei Minuten und 45 Sekunden dauerte es, ehe Biberach der erste Treffer des Spiels gelang. Postwendend glich der am Ende zehnfache Torschütze Mewitz aus. Nach Zuspiel von Baur brachte Mewitz den TV in der achten Minute erstmals in Führung (4:3). In der Folge erhöhten die Gastgeber auf 6:3, bauten ihren Vorsprung nach knapp einer Viertelstunde auf 9:4 aus.

Danach wurde die Gangart härter. Die Unparteiischen, welche die Partie weitestgehend im Griff hatten, verwiesen im nächsten Angriffsversuch gleich zwei Steinheimer auf die Bank, die doppelte Überzahl half Biberach jedoch nicht viel, so blieb es beim 12:9-Vorsprung bis zur 22. Minute. In den folgenden Minuten stellten die Gäste aber den Ausgleich her, der zwölfte Treffer landete im leeren Steinheimer Tor.

Knappe Führung zur Pause

Die Gäste von der Riß erhöhten in den Schlussminuten des ersten Durchgangs das Tempo und die bis dahin sichere Abwehr der Hausherren wankte etwas. Fünf Sekunden vor der Halbzeit traf Weiß aber zur 16:14-Pausenführung.

Mit einem Doppelschlag begann Mewitz den zweiten Durchgang, den daraus resultierenden Drei-Tore-Vorsprung verteidigten die Steinheimer zunächst eisern. Doch die gut aufgelegten Gäste zogen nach und schafften den 19:18-Anschluss nach 36 Minuten.

Nach dem Ausgleich mussten die Akteure vom Albuch die Führung abgeben – 19:20 in der 41. Minute. Keine Mannschaft konnte sich nun entscheidend absetzen, nach dem zwischenzeitlichen 23:26 drehte Weiß auf, traf schließlich zum 28:28 in der 56. Minute.

Siebenmeter kurz vor Schluss vergeben

Baur sorgte in der 57. Minute für das 29:28, aber 40 Sekunden später glichen die Gäste wieder aus. Ohne die Doppelparade von TV-Keeper Maier wäre das Unentschieden in weite Ferne gerückt, auf der anderen Seite vergab Steinheims Kapitän Rau 25 Sekunden vor Schluss einen Siebenmeter. Nach der Auszeit der Gäste legte auch Steinheims Coach Kieser fünf Sekunden vor Ende die grüne Karte auf den Tisch.

Allerdings fing Weiß beim letzten Spielzug den Ball nicht optimal, der Wurf wurde pariert und es blieb beim 29:29.