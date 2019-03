Auf eine beeindruckende Weise und hochverdient gewinnt der TVS in Altenstadt mit 33:28.

Wieder einmal zeigten die AlbuchHandballer, dass große Aufgaben scheinbar leichter zu bewältigen sind als Spiele gegen vermeintlich schwächere Kontrahenten. Am Samstag gab die Kieser-Sieben in der Michelberghalle von Beginn an die Richtung vor. Den Auftakt machten die jeweils besten Torschützen an diesem Abend. Mewitz (11 Treffer) brachte Steinheim in Front, Altenstadts Köppel (7 Treffer) stellte den 2:2-Ausgleich her. Nachdem Mewitz den ersten Siebenmeter verwandelt hatte, kam Wittlinger ins Spiel und traf zum 2:4 nach knapp fünf Minuten.

Bereits in der Anfangsphase ging es hart zur Sache, doch die TVler verteidigten ihre Zwei-Tore-Führung zunächst eisern. Nach neun gespielten Minuten stand es 4:7, was Altenstadts Coach Frey zur ersten Auszeit bewegte.

Die erhoffte Wirkung blieb bei den Gastgebern aber aus. Wittlinger traf zum 5:8, später sorgte Leistungsträger Mewitz für das 9:11. Mewitz war es auch, der bei einem Konter unsanft gebremst wurde, was für Altenstadts Piotr Bielec eine rote Karte zur Folge hatte. Der Gefoulte trat an die Strafwurflinie und sorgte mit souveränem Abschluss für das 10:13.

Kolb stellte erstmals die Vier-Tore-Führung her, welche Jannik Bühler im Folgeangriff bestätigte. In Unterzahl traf Weiß zweimal zum zwischenzeitlichen 13:17. Beim Stand von 15:18 ging es zur Halbzeitansprache.

Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte entschärfte Dommer einen Siebenmeter – und Steinheim gab weiter ordentlich Gas. Mewitz sorgte für den soliden Vorsprung von fünf Treffern. Fitzke legte noch ein Tor obendrauf, so stand es nach 38 Minuten 16:22.

Nach knapp 43 Minuten nahm Gästecoach Frey bereits seine dritte Auszeit. Davon unbeirrt legten die Steinheimer nach. Durch Treffer von Weiß und Thomas Nissle wurde der Vorsprung auf acht Tore ausgebaut (18:26). Immer besser hielt Dommer seinen Vordermännern den Rücken frei. Die doppelte Überzahl konnten die Gäste zwar nicht für sich nutzen, doch war der Siegeswille nicht zu bremsen.

Nach 53 Minuten gelang Baur das 22:29. Der Steinheimer Sieg war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gefährdet. In der Schlussphase kam noch Nachwuchstorhüter Adrian „Adi“ Sakowski ins Spiel. Auch er machte seine Sache gut und parierte mit der Schlusssirene einen Wurfversuch. TV Steinheim: Dommer, Sakowski, Hungerbühler, Eisele, Fitzke (2), Mewitz (11/3), Wittlinger (7), Klaus Nissle (2), Bühler (1), Kolb (1), Thomas Nissle (1), Weiß (3), Rau (2), Baur (3)