Leichtathletik Leichtathleten holen 13 Titel in den Kreis Heidenheim

Kreis Heidenheim / hz

Raik Herrmann war bei den Regionalmeisterschaften dreimal erfolgreich.

Raik Herrmann (LG Brenztal) sicherte sich in Ulm drei Titel in der M 12. Er gewann über 75 m das Finale in 10,78 sec (Vorlauf: 10,61). Famos war auch seine Siegerzeit über 60 m Hürden (10,36 sec). Titel Nummer 3 holte er im Weitsprung mit 4,51 m. Vizemeister wurde er im Hochsprung mit 1,43 m.

Pascal Sieburg (M 13/LGB) sprintete als Vizemeister die 75 m in 10,35 sec. Gold sicherte er sich mit 1,45 m im Hochsprung. Erfreulich war der zweite Rang der U-14-Staffel der LG Brenztal über 4 x 75 m in 41,64 sec. Um neun Zentimeter steigerte sich Max Reiher (TSG Schnaitheim) als Hochsprung-Sieger der M 14 auf 1,70 m, womit er in Württemberg Dritter ist. Auch mit dem Speer siegte er, 32,22 m sind zugleich Bestleistung.

Philipp Krafft (TSG) gewann im Kugelstoßen mit 9,71 m; als Vizemeister warf er den Speer nur fünf Zentimeter weniger weit als Reiher. Bronze gab es für ihn im Diskuswerfen mit 26,18 m. Einen Start-Ziel-Sieg feierte Linus Benz (LGB) über 800 m in 2:28,46 min. Dennis Weigel (LGB) gewann das Diskuswerfen mit 27,65 m. Julian Haschka (LGB/M 15) stand dreimal auf dem Bronzerang: 10,23 m im Kugelstoßen, 28,45 m im Diskus- und 31,19 m im Speerwerfen. Als Vierter sprang er noch 1,40 m hoch. In 2:49,82 min wurde bei den Schülerinnen W 12 Amelie Hahn (TSG Schnaitheim) Dritte.

Bei den Schülerinnen W 13 siegte die 4-x-75-m-Staffel in 41,06 sec mit Alexa Ferber, Leonie Gehrandt, Sofia Wolf und Elin Burkhardt. Vierter wurde die LG-Staffel mit Marie-Luise Günther, Leonie Schiele, Yade Walcz und Esta Mete in 44,04 sec.

Elin Burkhardt sprintete in 10,26 sec zum Titel. Famos auch ihr Sieg über 60 m Hürden in 10,10 sec. Yade Walcz wurde Zweite über 800 m in 2:44,78 min. Elena Hahn (W 14/TSG) übersprang 1,48 m (Platz drei). Dritte wurde auch Mona Mateos Romero (LGB) über 800 m in 2:51,83 min. Jule Banzhaf (LGB) verteidigte ihren Titel im Kugelstoßen mit 10,19 m.

Weitere Ergebnisse

Schüler, M 12: 75 m: 7. Lukas Mannes 12,01 sec, 8. Noah Schmid (beide LG Brenztal) 12,13 – 60 m Hürden: 4. Mannes 12,42 sec – Weitsprung: 8. Schmid 3,82 m –800 m: 4. Johannes Merkle (LGB) 2:50,12 min – Ballwurf: 5. Raik Herrmann (LGB) 36 m – Kugelstoßen: 4. Mannes 5,49 m M 13: 60 m Hürden: 5. Pascal Sieburg (LG Brenztal) 11,90 sec – 75 m: 6. Mario Neubauer (LGB) 10,97 sec – Weitsprung: 4. Sieburg 4,62 m – Kugelstoßen: 7. Sieburg 7,44 m, 8. Neubauer 7,19 m M 14: 100 m: 4. Max Reiher (TSG Schnait- heim) 13,83 sec. – Weitsprung: 7. Reiher 4,70 m – 800 m: 5. Kenny Nusser (LGB) 2:45:46 min – 80 m Hürden: 5. Nusser 15,84 sec – Kugelstoßen: 4. Dennis Weigel (LGB) 8,40 m – Speerwurf: 7. Weigel 27,38 m Schülerinnen: W 12: Weitsprung: 5. Sofia Wolf (LGB) 4,52 m – Kugelstoßen: 5. Wolf 6,72 m – Hochsprung: 7. Wolf 1,30 m – 60 m Hürden: 6. Marie-Luise Günther (LGB) 11,31 sec W 13: Weitsprung: 4. Leonie Gehrandt (LGB) 4,65 m, 5. Elin Burkhardt (LGB) 4,49 m – Ballwurf: 5. Burkhardt 39,50 m, 6. Esta Mete (LGB) 39,50 m – Hochsprung: 6. Burkhardt 1,32 m – 75 m: 4. Gehrandt 10,73 sec, 6. Alexa Ferber (LGB) 10,90 sec – Kugelstoßen: 4. Ferber 7,50 m, 6. Gehrandt 7,04 m, 10. Tammy Viktor (LGB) 6,20 m, 11. Leonie Schiele (LGB) 5,87 m W 14: 80 m Hürden: 5. Kathrin Maurer (LGB) 13,36 sec, 7. Mona Mateos Romero (LGB) 14,73 sec – Hochsprung: 6. Annika Zimmer- mann (TSG) 1,42 m – Diskus: 4. Jule Banzhaf (LGB) 20,92 m