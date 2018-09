Ulm Starke Auftritte beim Jugendlauf in Ulm

Ulm / Matthias Willer

Drei Läufer der TSV Herbrechtingen waren beim Einstein-Marathon dabei.

In Ulm wurde vor kurzem der Jugendlauf des Einstein-Marathons ausgetragen. Dabei starteten auch drei Läufer, die der TSV Herbrechtingen angehören, über die rund 2,5 Kilometer lange Strecke. Denis Hirsch (U 16 männlich) verpasste unter den 78 Startern seiner Altersklasse nur knapp einen Podestplatz und landete nach 8:57,4 min auf dem vierten Platz.

In der Altersklasse männlich U 18 waren insgesamt 27 Läufer im Feld. Malte Kolb setzte sich hier gleich vom Start weg an die Spitze und ließ bis ins Ziel auch nichts mehr anbrennen. Er gewann am Ende in 8:06,5 min mit zehn Sekunden Vorsprung vor dem Zweitplatzierten.

Als schnellste weibliche Starterin kam Antje Alt (U 20) in 8:40,4 min ins Ziel. Dabei siegte sie mit einem großen Vorsprung vor der gesamten weiblichen Konkurrenz.

In der Altersklasse weiblich U 18 begaben sich im gleichen Lauf gleich 38 Läuferinnen auf die Strecke. Hier dominierte eine Giengenerin ganz klar das Renngeschehen. Ciara Elsholtz gewann souverän in einer Zeit von 9:18,2 min mit einem deutlichen Vorsprung von über einer Minute vor ihrer nächsten Konkurrentin.