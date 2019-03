Verbandsligist SV Bolheim verliert gegen Schömberg mit 33:36 Score-Punkten.

Die Bolheimer Verbandsligaturner mussten sich nach einer tollen Aufholjagd am Ende knapp gegen die TG Schömberg mit 33:36 Score-Punkten geschlagen geben. Dabei sprangen gleich vier Gerätesiege für das Team heraus. Durch Verletzungen sowie Urlaub und Auslandsaufenthalten stark dezimiert, kämpfte sich die Mannschaft tapfer durch diesen Wettkampf.

Gleich am Boden gelang den Bolheimern der erste Gerätesieg der Saison. Johannes Kastler setzte trotz Sturz bei seinem spektakulären Doppelsalto vorwärts in der Anfangsbahn den Höchstwert mit 13,55 Punkten und vier gewonnenen Scores.

Ebenfalls stark präsentierte sich Leon Bausch mit dem Doppelsalto rückwärts und sehr guten 13,30 Punkten – drei Score-Punkte konnte er seinem Gegner abnehmen. Moritz Kastler hatte eine gelungene Premiere im Team mit soliden 11,30 Punkten und verlor nur zwei Score-Punkte. Nikolai Brosch (12,05) gab nur noch drei Sccores ab.

Am Seitpferd legten dann Gäste einen Zahn zu. Ein Sturz von Johannes Kastler brachte nur 8,95 Punkte ein und verlor vier Scores. Dominik Bartoszek hatte einige Hänger in seinem Ablauf und erzielte nur 7,05 Punkte. Sein Duellgegner konnte hier gleich fünf Scores einheimsen. Benjamin Wiedmann indessen holte mit 10,70 Punkten einen Score-Punkt. Leon Bausch erzielte mit 11,80 Punkten den Höchstwert und holte drei Scores. Mit 14:11 gingen die Schömberger in Führung.

Keine Chance an den Ringen

Auch an den Ringen hatte Bolheim keine Chance. Benjamin Wiedmann patzte bei der Felge in den Handstand, erhielt für ihn nur magere 11,50 Punkte und verlor zwei Scores. Johannes Kastler holte mit 12,85 Punkten die Bolheimer Bestmarke, aber auch er verlor zwei Scores. Leon Bausch (11,60) und Dominik Bartoszek (10,50) waren die weiteren Turner. Jetzt lagen die Bolheimer bereits mit 13 Scores im Rückstand.

Beim Sprung trumpften die Bolheimer dann wieder auf. Johannes Kastler mit seinem Kasamatsu gestreckt und tollen 14,00 Punkten (3 Scores), Leon Bausch mit 12,95 Punkten (2 Scores) und Benjamin Wiedmann mit 11,75 Punkten (2 Scores) waren die Garanten für den Gerätesieg. Moritz Kastler hatte bei seiner Landung Probleme, erhielt nur 9,90 Punkte und musste vier Scores abgeben. Der Gerätesieg war aber dennoch unter Dach und Fach. Der Rückstand auf Schömberg schmolz auf 10 Scores.

Das Barrenturnen ging schließlich ebenfalls haudünn an Bolheim mit 4:3. Johannes Kastler und Benjamin Wiedmann holten beide zwei Scores mit Wertungen von 13,50 und 11,75 Punkten. Leon Bausch konnte mit 11,90 Punkten ein Unentschieden erturnen. Nikolai Brosch holte gute 12,20 Punkte, hatte aber einen starken Gegner und musste zwei Scores abgeben. Vor dem abschließendem Reckturnen lagen die Gäste noch mit neun Scores in Front.

Am Ende musste Schömberg doch noch zittern, denn Bolheim konnte den Abstand auf drei Scores verringern. Gleich drei starke Reckübungen zeigten die Bolheimer: Johannes Kastler mit 12,60 Punkten war hauchdünn der Beste an diesem Gerät und holte vier Scores. Dicht dahinter kam Nikolai Brosch durch seine abwechslungsreiche Übung, die mit 12,55 Punkten belohnt wurde und fünf Scores einbrachte. Leon Bausch setzte wieder mit seinem spektakulären Doppelsalto vorwärts über die Recktange in den Stand ein Highlight und erhielt 12,30 Punkte (2 Scores).