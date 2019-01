Volleyball-Oberliga SG Volley Alb: Starke Abwehrarbeit bleibt unbelohnt

Volleyball-Oberliga / Thomas Grüninger

Im Gastspiel bei der SG Volley Neckar/Teck agiert die SG Volley Alb über weite Strecken auf Augenhöhe, muss sich aber am Ende mit 1:3 geschlagen geben.

Die Enttäuschung stand den Volleyballern von der Alb am Ende ins Gesicht geschrieben. Nach dem starken Sieg gegen Stuttgart folgte nun eine Niederlage, zu der die Volleyballer der SG selbst viel beigetragen hatten. Phasenweise war man auf Augenhöhe mit den Gastgebern, die aber konsequenter und effektiver agierten.

Der neue Coach Sascha Fennell, der mit Adam Peller an der Seite stand, konnte nur mit einem neunköpfigen Kader antreten, denn Fröscher, Hitzler, Rudolph und Barth fehlten.

Mit dem Schwung des letzten Sieges begannen die Älbler auch in Dettingen/Teck. Eine Musterkombination Wörner-Kamper-Schwarz schlug im Feld der Gastgeber ein, Suchanka lobte geschickt. Aber die Einheimischen, die in stärkster Besetzung antreten konnten, glichen aus, leisteten sich jedoch in der nervösen Anfangsphase – wie die Gäste – viele Aufschlagfehler. Die Älbler setzten sich mit dem starken Wörner zum 9:7 ab, wurden aber über den kaum zu bremsenden Diagonalspieler der Neckar-Teckler wieder eingeholt.

Ein verstellter Ball, ein schlechter Block und immer wieder die extrem diagonal geschlagenen Bälle der Gastgeber – die Gäste mussten eine Auszeit nehmen, um sich wieder zu ordnen. Zwar zeigten sie nun eine tolle Abwehrarbeit, machten aber keine Punkte, während die Gastgeber zum 25:16 davonzogen.

Immer wieder ärgerliche Fehler

Die Älbler erholten sich schnell, lagen im zweiten Satz mit 8:3 in Führung, ein Verdienst von R. Klein und Schwarz. Nach der notwendigen Auszeit kamen die Einheimischen wieder heran, weil die Annahme der Gäste unsauber wurde und Angriffe nicht gut ausgespielt wurden. Immer wieder konnte Wörner mit wichtigen Punkten den Vorsprung halten, bis wieder ärgerliche Fehler zum Gleichstand führten.

In dieser Phase verlor das Spiel auch durch die großzügige Regelauslegung des Schiedsrichters an Format. Bis Hanschke zum Aufschlag eingewechselt wurde: Er begann mit einem Ass, setzte weiter die Gastgeber unter Druck und am Ende schloss Schwarz mit einem Schnellangriff sehenswert zum 25:22 für die Gäste ab.

Gute Stimmung, aber es folgte ein völlig missglückter Start in den dritten Satz. Beim 2:6 nahmen Fennell/Peller eine Auszeit, weil die Ordnung fehlte und leichte Fehler gemacht wurden. Die Gäste wurden in der Folge stärker, Dietz machte Punkte über die Mitte und war gleich zweimal im Block erfolgreich.

Wörner stand nun eine Weile im Mittelpunkt. Ihm gelangen wichtige Punkte, auch beim Aufschlag. Er führte sein Team zum 11:13, dann zum 13:13, das Schwarz mit einem sensationellen Einerblock schaffte. Von den Gastgebern kam wenig, die Älbler waren wieder im Spiel.

Nach einer Auszeit der Neckar-Teckler verloren die Gäste unerklärlicherweise wieder den Faden und mussten schnell einem 14:19-Rückstand hinterherlaufen, der zwar noch verkürzt werden konnte, aber am Ende halfen die Älbler durch einfachste Fehler zum 20:25 Satzende mit. Auch C. Klein konnte mit seinen Aufschlägen nichts mehr daran ändern.

Verunsicherung bei den Gästen

Die Verunsicherung war zu Beginn des vierten Satzes deutlich zu sehen: Block ins Aus, Angriff abgeblockt, Annahme misslungen, Ball noch berührt, einen Dankeball ins Netz geschlagen. Eine Fehlerkette brachte die Gäste schnell in Rückstand, auch bekam man den Diagonalspieler der Einheimischen nicht in den Griff, gelangen der SG Neckar-Teck wuchtige Angriffe aus dem Hinterfeld.

Beim Stand von 5:10 versuchte es das Trainerduo mit einem Zuspielerwechsel. Hanschke, vorher schon mit tollen Aufschlägen aufgefallen, versuchte nun, neue Akzente zu setzen. In dieser wichtigen Phase gelang den Gastgebern fast alles, die Gäste leisteten sich trotz guter Angriffe über Schwarz, Wörner und R. Klein einfach zu viele Fehler, so dass die Einheimischen einen Sieben-Punkte-Vorsprung halten konnten. Trotz schöner Abwehrarbeit ging der vierte Satz klar mit 17:25 verloren.

Um den Lohn gebracht

Co-Trainer Peller bemängelte am Ende die vielen einfachen Fehler und die Ungenauigkeiten. Sie hätten die Chancen seines Teams trotz des zeitweise starken Auftritts zunichte gemacht. Die SG Volley Alb war über weite Strecken auf Augenhöhe mit dem Tabellendritten, brachte sich aber selbst um die Früchte der aufopferungsvollen Abwehrarbeit.