Die HSBlerin erreichte beim Weltcup im chinesischen Chengdu nach einer Verletzungspause den 14. Platz. Ihre Vereinskollegin Lis Fautsch kam auf den 50. Rang.

Nach einer mehrwöchigen Verletzungspause wegen anhaltenden Knieproblemen im Dezember war es für Nadine Stahlberg erst der zweite Weltcup. Umso erstaunlicher ist, welche Topleistung sie im chinesischen Chengdu ablieferte. Mit vier Siegen und zwei Niederlagen startete sie stabil ins Turnier und war unter 180 Fechterinnen auf Platz 46 für die Direktausscheidung gesetzt. Nach einem Freilos konnte sich Stahlberg mit einem Sieg gegen die Chinesin Sihan Yu mit 15:13 für den zweiten Wettkampftag qualifizieren.

Hier gewann sie im 64er K.O. gegen die Chinesin Chengzi Xu souverän 15:9. Im 32er Tableau wartete die Nummer 50 der Welt, die Rumänin Maria Udrea. Diese gab im ersten Drittel das Tempo an und konnte schnell eine Führung herausarbeiten. Doch Stahlberg wusste im zweiten Drittel umzustellen, nahm selber das Gefecht in die Hand und setzte mit 15:13 zum Schluss die entscheidenden Treffer. Im Einzug ums Finale stand sie der amtierenden Weltmeisterin Mara Navarria, Nummer vier der Welt, gegenüber. Doch Stahlberg ließ sich von der Italienerin nicht beeindrucken, schaffte es sogar einen 7:11-Rückstand in eine 14:13-Führung umzuwandeln. Nun zeigte Navarria allerdings ihr ganzes Können und entschied das Gefecht mit 15:14 für sich. Allerdings kann sich Stahlberg mit Platz 14 über das beste deutsche Ergebnis der ganzen bisherigen Saison freuen.

„Gegen die Chinesin habe ich am Anfang sehr verhalten und etwas angespannt gefochten. Doch nach dem Sieg fühlte ich mich befreit und ich wurde sicherer in meinen Aktionen. Ich habe die Momente gut gesehen und dann lief es einfach,“ so eine glückliche Stahlberg.

Lis Fautsch erreichte ebenfalls den zweiten Wettkampftag. Sie schaffte die Vorrunde mit vier Siegen und zwei Niederlagen und konnte nach einem Freilos die Französin Marie Gabrielle Fayolle 15:7 besiegen. Im 64er Tableau musste sie allerdings eine knappe 11:12-Niederlage gegen die Hong-Kong Chinesin Coco Lin Yik, Nummer 49 der Welt, hinnehmen, kann sich aber trotzdem mit Platz 50 über die fünfte Top-64-Platzierung dieser Saison freuen.

Überraschung in der Mannschaft

Im Mannschaftsbewerb sorgte Deutschland für eine faustdicke Überraschung: Alexandra Ndolo, Ricarda Multerer, Alexandra Ehler (alle Leverkusen) und Beate Christmann (Tauberbischofsheim) sicherten sich nach einem grandiosem Wettkampftag die Goldmedaille. Nach einem starken Auftaktsieg gegen Korea mit 45:36, besiegten sie im Viertelfinale Frankreich 39:34. Im Halbfinale schafften sie einen 41:34-Sieg gegen Italien und im Finale besiegten sie anschließend noch die Mannschaft aus Estland mit 45:39.

Herrendegen in Buenos Aires

Die Herren kreuzten beim Weltcup in Buenos Aires in Argentinien die Klingen. Allerdings lief es hier für die beiden HSB-Fechter Niklas Multerer und Stephan Rein alles andere als optimal. Beide konnten in den Vorrunden nur einen Sieg verbuchen und qualifizierten sich nicht für die Direktausscheidung. Sie belegten Platz 178 und 179 unter 214 Starter. Auch in der Mannschaft lief es nicht rund: Stephan Rein erreichte zusammen mit seinen Kollegen Fabian Herzberg, Lukas Bellmann (beide Leverkusen) und Richard Schmid (Offenbach) nur Platz 16. Nach einem 45:40-Auftaktsieg gegen Brasilien im 32er Tableau, verloren sie gegen Italien 33:38. Bei den Platzierungsgefechten folgten dann noch Niederlagen gegen Frankreich (34:45), Korea (39:45) und die Niederlande (36:45).