Sportlerwahl Sportarten im Wandel der Zeit

Kreis Heidenheim / Thomas Jentscher

Betrachtet man die Ergebnisse der letzten Wahlen, so sind diese weitgehend ein Spiegelbild der auch bei Zuschauern populären Sportarten. Fußball, Turnen, Baseball dominieren – Leichtathletik, Handball, Volleyball und Radsport sind gut vertreten.

Das war aber nicht immer so. Bei der ersten Sportlerwahl gewann 1979 bei den Damen eine Leichtathletin vor drei Fechterinnen. Bei den Männern hatte ebenfalls ein Leichtathlet die meisten Stimmen, dahinter folgten ein Fechter, ein Ringer und zwei Motocross-Fahrer.

Bei den Teams lautete die Reihenfolge: Herbrechtinger Ringer, dann die Degen-Junioren und Florett-Juniorinnen des HSB vor dem Kunstrad-Sechser des RSV Nattheim und dem Rasenkraftsportteam des HSB. Bei den TSV-Ringern, damals in der 2. Liga auf der Matte, waren damals mehrere Athleten mit Nachnamen Strauß und Fetzer am Werk, aber auch der heutige Nattheimer Trainer Antonio Iannaconne und der langjährige Herbrechtinger Berichterstatter Alwin Reimer.

Auch in den 1980er und 1990er Jahren dominierten zum Teil Sportarten, die heute nicht mehr diese Rolle spielen. Der Sport hatte damals gewissermaßen einen intellektuellen Touch, erinnerte noch vor Zeiten der Dualen Hochschule sportlich gesehen manchmal an eine Hochschulstadt.

Zum Beispiel durch den Modernen Fünfkampf mit der Sportlerwahl-Rekordsiegerin Sabine Krapf. Degenfechten, Freistilschwimmen, Pistolenschießen, Springreiten und ein Querfeldeinlauf – die von Pierre de Coubertin, dem Initiator der Olympischen Spiele der Neuzeit, ins Leben gerufene und bis heute olympische Sportart war damals in Heidenheim populär. Der Bundesstützpunkt brachte immer wieder starke Athleten hervor, neben Krapf waren beispielsweise Carsten Niederberger, Thomas Werner und Simone Gröner erfolgreich.

Oder Basketball. Zweimal spielten die Damen des HSB – achtfacher Sieger der Heidenheimer Sportlerwahl – in der 1. Bundesliga, sorgten für mächtig Stimmung in der Karl-Rau-Halle. Damals hätte sich wohl keiner vorstellen können, dass diese Sportart – ein Lebenswerk des langjährigen Trainers und MPG-Lehrer Oswald Brozio – nahezu in der Bedeutungslosigkeit verschwinden könnte. Auch die Herren waren erfolgreich, standen kurz vor dem Sprung in die 2. Liga. Seit einigen Jahren gibt es wieder einen Aufwärtstrend. Aktuell spielen die Heidenheimer Basketballerinnen in der dritthöchsten Klasse und die Herren sind immerhin in der Landesliga vorn dabei.

Und natürlich Fechten! Von 1979 bis 1989 holten die Könner mit Degen und Florett in allen drei Kategorien zusammen 26 Podestplätze bei der Sportlerwahl. Namen wie Ralf Bißdorf (10 Siege), Imke Duplitzer, Stefan Hörger, Arnd Schmitt, Martina Radecke, Günter Jauch oder Fabian Schmidt bestimmten die Schlagzeilen. Etliche deutsche Meistertitel im Einzel und in der Mannschaft, Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften sowie Weltcup-Gesamtsiege holten die Nachfolger des Heidenheimer „Fecht-Urvaters“ Paul Gnaier. Höhepunkte waren zwei olympische Silbermedaillen. Ralf Bißdorf jubelte 2000 mit seinem Florett in Sidney, zwölf Jahre zuvor hatte Arnd Schmitt (damals allerdings schon für Leverkusen startend) in Seoul mit dem Degen ebenfalls Rang zwei belegt.

Immer noch gut vertreten ist der Motorsport, aber auch in dieser Disziplin röhrten die Motoren vor 30, 40 Jahren noch deutlich lauter. Die Rennen in Schnaitheim und Gerstetten waren absolute Höhepunkte im Sportjahr, mit Harald Ott vom MSC Schnaitheim (sechs Mal Sportler des Jahres) gab es einen Star, der nach Erfolgen bei der Jugend 1988 deutscher Meister der Aktiven wurde. Auch andere holten nationale Titel, Siegfried Müller wurde im Gespann 1980 sogar Weltmeister.

Hoch im Kurs standen in früheren Jahren zudem die Ringer, Nattheim und Herbrechtingen klopften abwechselnd in der 1. Liga an, Athleten wie Herbert Maurer, Hans-Hermann Strauß, Bernd Biller, Andreas Dudek und Christian Fetzer. Bis Ende des vergangenen Jahrtausends waren beispielsweise auch Schwimmer und Kunstspringer auf nationaler Ebene erfolgreich.