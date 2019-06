Bei den deutschen Jugendmeisterschaften klappte es bei Ole Heller und Megan Krol überhaupt nicht. Das soll besser werden.

Bei den deutschen Jugendmeisterschaften in Wilhelmshaven traten für den SV Mergelstetten in der Kategorie Gemischtes Paar Ole Heller mit Partnerin Megan Krol an. Volle Zuschauerplätze, eine gerichtete Halle, mehrere Einturnflächen und eine Benefizgala erwarteten die jungen Sportler. Alles wirkte so großartig, dass Heller und Krol bereits im Einturnen sehr eingeschüchtert wirkten.

Begonnen hat der Wettkampf mit der eigentlich starken Balanceübung, doch dieses Mal klappte es gar nicht. Krol schaffte es nicht, in den Handstand aufzugrätschen, und auch der Knotenhandstand, beides im Training sichere Elemente, konnte gar nicht fixiert werden. Am Ende war mit einer Wertung von 19,6 Punkten der Abstand zu den anderen Paaren groß.

Niedergeschlagen ob der nicht gestandenen Elemente ging es in die Tempoübung, bei der das Paar ohnehin mit der Sprungserie Flick Flack Salto Probleme hat. Entgegen der Erwartungen klappte die Tempoübung ganz gut, was sicher auch daran lag, dass die Choreographie schwungvoll und mitreißend beklatscht wurde. Am Ende standen 21,65 Punkte.

Am zweiten Wettkampftag galt es. das Finale der Paare zu eröffnen, Wieder hatte das Paar schwache Nerven. Die Elemente wirkten unsicher und unsauber. Auch die Sprungserie war nicht gelungen: 18,75 Punkte erhielten die beiden.

Bis zum nächsten Jahr will das Team an den Sprungserien und an der Sauberkeit arbeiten. Der SV Mergelstetten wird dann selbst Ausrichter der Jugendmeisterschaften in der Karl-Rau-Halle sein.