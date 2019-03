Die Volksbank Brenztal und der TV Brenz veranstalteten jüngst die VR-Talentiade.

Die Volksbank Brenztal und der TV Brenz veranstalteten jüngst die VR-Talentiade. 70 Kinder aus den Vereinen TSG Giengen, JSG Heidenheim/Dettingen, TSG Schnaitheim, HSG Oberkochen/Königsbronn und TV Brenz konnten sich in der Sontheimer Hermann-Eberhardt-Halle bei koordinativen Übungen messen und im Handball mit ihrem Können überzeugen.

Viel Geschick und Konzentration wurde den Kindern in den drei ausgewählten Übungen Stützkraft, Seilspringen und Koordination abverlangt. Alle waren mit viel Eifer dabei und gaben ihr Bestes. Ein reges Treiben also in der Sontheimer Halle, das den Kindern wie den mitgereisten Fans gleichermaßen viel Freude bereitete.

Abschließend bekam jeder ein kleines Geschenk, eine Medaille und eine Urkunde. Ein Dank geht an die vielen Helfer und die Organisatoren der Talentiade.