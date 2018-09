Ringen Spannend bis zum letzten Duell

Nattheim / pm

Die TSG Nattheim verliert zum Auftakt knapp mit 12:14 gegen den SC Korb.

Zum Saisonstart war die TSG beim SC Korb zu Gast. Die TSG konnte aus den Vollen schöpfen und trat mit der besten Aufstellung an. Die Mannschaften lieferten sich einen ausgeglichenen Kampf bei jeweils fünf Siegen auf beiden Seiten, wobei Korb die höheren Siege einfahren konnte. Der Kampf entschied sich im letzten Duell und endete mit 14:12 für den SC Korb.

Diesen letzten Kampf hatte Jürgen Hartung gegen den starken Jugendlichen Alexander Zentgraf zu bewältigen. Beim Stand von 12:12 in der Mannschaftswertung hätte der Kampf gewonnen werden müssen, um der TSG den Sieg zu ermöglichen. Dabei startete der Korber zunächst aktiver und konnte mit einem Durchdreher nach angeordneter Bodenlage in Führung gehen. Dies konnte Hartung in der zweiten Runde ausgleichen.

Danach drückte der Korber Zentgraf dem Kampf wieder seinen Stempel auf und legte mit zwei Wertungen nach – das war der Sieg für den SC Korb.

Premiere für Richard Racz

Seine Premiere im Trikot der TSG feierte Neuzugang Richard Racz, der seine Klasse zeigte und seinen Gegner Polykarpos Kazantzidis in der ersten Runde schulterte.

Der zweite Legionär der TSG, Balasz Juhasz, hatte in der Gewichtsklasse bis 130 kg keinen Gegner und gewann auf der Waage.

Eine gute Form zum Auftakt zeigte Bernhard Amann, der gegen seinen Gegner Pierre Morhardt mit Regionalliga-Erfahrung die bessere Fitness zeigte und einen 1:0-Punktsieg für die TSG errang. In der ersten Runde startete der Korber Ringer dominant und konnte durch mehrere kleine Wertungen deutlich in Führung gehen. In der zweiten Runde musste Amann eine weitere Zweier-Wertung abgeben, übernahm dann aber zunehmend die Initiative- Durch und durch etliche kleine Wertungen gelang ihm der 9:7-Punktsieg.

Martin Maurer stand seinem gleichaltrigen Dauerrivalen Marc Schubert gegenüber. Der Korber startete besser und konnte durch eine angeordnete Aktivitätszeit gegen Maurer punkten. Gegen Ende der ersten Runde kam aber Maurer mit einem Angriff durch und übernahm die Führung. Diese verwaltete er in der zweiten Runde clever strich damit zwei Mannschaftspunkte für die TSG ein.

Den fünften Sieg erkämpfte Akif Sen gegen den starken Sulaiman Noori. Sen war der aktivere Ringer und ging in Führung, musste aber durch eine Unachtsamkeit am Ende der ersten Runde die Führung abgeben. In der zweiten Runde wurde verbissen gekämpft. Am Ende stand es 5:5, wobei Sen mehr Zweier-Wertungen erzielte und einen Punkt für die TSG einheimste.

Ausgeglichene Kämpfe

Einen ähnlich engen Kampf zeigte Marius Öchsle gegen Murad Makaev. Hier aber war der Korber Ringer am Ende der glücklichere, beim 8:8-Stand hatte er den Mannschaftspunkt sicher.

Unglücklich hinnehmen musste Tobias Kuhn eine Schulterniederlage gegen Felix Rohrwasser. Kuhn wurde bei einem eigenen Angriff ausgekontert und konnte dieser Situation nicht mehr entrinnen.

Eine weitere Niederlage musste Andreas Wiedemann gegen Daniel Mezger einfahren, wobei er in der ersten Runde besser startete und in Führung hätte gehen können. Dies wurde vom Korber zwei Mal ausgeglichen. Anschließend wurde dieser dominanter und konnte mehrere Punkte zum 18:7-Sieg einstreichen, was drei Punkte für die Korber Mannschaft bedeutete.

Gegen den starken Legionär Jozef Jaloviar musste Julian Fauth die technische Überlegenheit kurz vor Ende der ersten Runde hinnehmen.