Sontheim/Brenz Sontheims Turnerinnen setzen die Maßstäbe

Sontheim/Brenz / hz

Der FV sichert sich in Öhringen gleich fünf Startplätze fürs Landesfinale, der HSB vier.

Mit fünf Turnerinnen, die den Sprung ins Landesfinale schafften, stellte der FV Sontheim das erfolgreichste Team des Turngaus Ostwürttemberg beim Bezirksfinale in Öhringen. Dort war der FV mit insgesamt elf Turnerinnen vertreten.

Im Bezirksfinale traten die jeweils sechs besten Turnerinnen aus den Turngauen Ostwürttemberg, Heilbronn, Hohenlohe und Rems-Murr gegeneinander an. Von diesen 24 Teilnehmerinnen jedes Jahrgangs dürfen nur die besten vier zum Landesfinale fahren. Geturnt wurde ein Geräte-Vierkampf.

In der Altersklasse 12 konnte Lisa-Marie Lauber sämtliche Konkurrentinnen mit deutlichem Abstand hinter sich lassen, sie erhielt an allen Geräten die höchsten Wertungen und siegte mit mehr als drei Punkten Vorsprung. Svenja Häge startete in der C-13-Jugend. Für ihre Bodenübung erhielt sie die zweithöchste Punktzahl und erreichte verdient als Zweite einen Qualifikationsplatz.

In der offenen Klasse hatte Louisa Römer einen nahezu perfekten Tag und siegte mit großem Abstand. Anna-Clara Höpfner zeigte eine der besten Bodenübungen und stand gemeinsam mit ihrer Vereinskameradin Leandra Späth, die einen sehr guten Vierkampf turnte, auf dem dritten Platz. Sie sind damit ebenfalls für das Landesfinale qualifiziert.

HSB-Quartett erfolgreich

Für den HSB schafften es in Öhringen vier von sieben Turnerinnen ins Landesfinale, das am 23. Juni in Schafhausen ausgetragen wird. Qualifizieren konnten sich Laura Alfano (Altersklasse 7), Marie Kovacs und Lea Eng (beide Altersklasse 8) und Nele Kräft (Altersklasse 9).

Ganz souverän turnte sich Laura Alfano durch ihren Wettkampf. Sie siegte mit 52,2 Punkten. Jule Nemeth hatte am Reck einen Patzer und musste sich mit Platz zehn begnügen. Leonore Viola wurde Zwölfte.

In der Altersklasse 8 belegte Marie Kovacs (55,1) Platz zwei. Lea Eng (54,65) wurde Dritte. Nele Kräft erturnte sich in der Altersklasse 9 mit 56,95 Punkten den zweiten Platz. Luisa Feldwieser wurde Achte.